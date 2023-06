La dirigenza sportiva del Manchester United avrebbe messo nel mirino il centrocampista Nicolò Barella, attualmente in forza all'Inter; per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore italiano, il club inglese starebbe pensando ad un'offerta di circa 50 milioni di euro più il cartellino del difensore Harry Maguire.

L'idea dello United a centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter

In questa stagione il centrocampista classe 1997 ha trascinato i nerazzurri con le sue ottime prestazioni, soprattutto in Champions League, dove ha segnato 3 reti nelle 11 partite disputate; anche in Serie A il suo ruolino è stato interessante, con 35 partite giocate, 6 marcature e 7 assist per i suoi compagni.

Le sue prestazioni avrebbero attirato l'interesse da parte di diversi top club, principalmente nella Premier League, che starebbero valutando possibili offerte da proporre ai nerazzurri nella prossima estate per convincerli a cedere il centrocampista italiano.

La squadra che sembrerebbe più decisa nel voler accaparrarsi il cartellino di Nicolò Barella sembrerebbe essere il Manchester United, che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, avrebbe già pronta un'offerta per i nerazzurri: il club inglese vorrebbe offrire circa 50 milioni di euro cash più il cartellino di Harry Maguire, valutato dalla dirigenza inglese circa 20 milioni di euro.

Difficilmente in questi termini la trattativa potrebbe andare in porto, con i nerazzurri che non sarebbero intenzionati a cedere il centrocampista nella prossima estate.

La situazione dell'Inter a centrocampo per il futuro

Nella prossima finestra di mercato estiva la dirigenza nerazzurra dovrà resistere agli inevitabili assalti ai suoi centrocampisti; oltre a Nicolò Barella, anche Marcelo Brozovic sembrerebbe interessare a diversi top club europei, pronti a fare follie in estate per ottenerne il cartellino.

Il giocatore che potrebbe lasciare l'Inter per quanto riguarda il centrocampo sembrerebbe poter essere Denzel Dumfries; l'esterno destro olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che starebbe valutando una possibile offerta di circa 40 milioni di euro.

Anche l'Aston Villa starebbe monitorando l'eventuale acquisto dell'esterno olandese, ma la dirigenza vorrebbe mettere sul tavolo un'offerta di circa 30 milioni di euro.

Dumfries piacerebbe anche al Barcellona, che nella prossima finestra di mercato estiva potrebbe proporre un'offerta da 35 milioni di euro; al suo posto la dirigenza dell'Inter starebbe seguendo il profilo di Tajon Buchanan, esterno destro canadese del Club Brugges.