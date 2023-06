L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri si stanno guardando intorno per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, mantenendola competitiva in Italia e, soprattutto, in Europa, sognando un'altra finale di Champions League. Nel summit andato in scena con i dirigenti nei giorni scorsi, il tecnico piacentino ha sottolineato l'esigenza di avere una pedina che possa abbinare quantità e qualità in mezzo al campo, avendo anche perso Roberto Gagliardini, andato in scadenza di contratto e comunque fuori dai piani del club meneghino.

Il primo nome fatto dall'allenatore nerazzurro sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, ma non sarà semplice visto che la Lazio, è risaputo, è bottega cara, nonostante il serbo sia in scadenza di contratto. Per questo motivo, negli ultimi giorni starebbe prendendo quota la suggestione Adrien Rabiot.

Inter su Rabiot

L'Inter cerca un elemento in mezzo al campo che possa ulteriormente alzare il tasso tecnico, già molto elevato con elementi come Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma anche regalando quella fisicità che in questo momento manca. C'era Roberto Gagliardini che, però, ha spesso avuto un rendimento al di sotto della sufficienza, soprattutto nell'ultima stagione, e andato in scadenza di contratto.

Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno e l'ultima suggestione di mercato risponderebbe al nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juventus, ma i bianconeri non si sono rassegnati a perderlo a parametro zero. Il club, infatti, ha offerto un rinnovo annuale, pur di non perderlo a parametro zero, alle stesse cifre attuali, da 7 milioni di euro.

D'altronde l'ultima stagione è stata davvero importante, visto che il giocatore ha realizzato il record personale di gol in una stagione, avendo messo a segno otto reti in campionato, uno in Europa League e due in Champions League, a fronte di cinque assist, con Allegri che è stato bravo a valorizzarlo al massimo.

Il fattore decisivo

Una proposta, quella della Juventus che, però, non potrebbe bastare, con l'Inter pronta ad inserirsi con un argomento in più rispetto alla Juve: la partecipazione alla prossima Champions League.

Adrien Rabiot ritiene importante giocare nella massima competizione europea il prossimo anno e questo fattore rende complicato il rinnovo con la Juventus, che parteciperà alla prossima Conference League. In termini di ingaggio, invece, l'offerta dovrebbe essere simile, mettendo sul piatto più anni di contratto, magari un triennale a poco più di 7 milioni a stagione.