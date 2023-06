Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juventus e Inter sarebbero pronte a sfidarsi nell'imminente sessione di mercato estiva per arrivare a Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Chelsea, ma anche a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che piacerebbe anche al Napoli e alla Roma di José Mourinho.

Juventus e Inter preparano il braccio di ferro sul mercato: a entrambe piacerebbe Koulibaly del Chelsea

Le strade del Calciomercato in questa estate di Juventus e Inter potrebbero incrociarsi, visto che dalle indiscrezioni che filtrano dalla Gazzetta dello Sport entrambe le squadre avrebbero messo nel mirino Kalidou Koulibaly.

Il centrale senegalese ex Napoli, che viene da una stagione non brillante nella sua prima avventura in Premier League con la maglia del Chelsea, gradirebbe tornare a giocare in Italia.

Juve e Inter dovrebbero riempire una mancanza al centro della propria difesa: i nerazzurri che saluteranno certamente Milan Skriniar e con i bianconeri che potrebbero perdere uno tra Leonardo Bonucci e Daniele Rugani. L'operazione, che visti i costi si attuerebbe quasi esclusivamente con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, sarebbe comunque complicata sia per Juventus che per Inter, visto che l'attuale ingaggio di Koulibaly sfiora i 10 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato, anche Milinkovic-Savic e Frattesi sarebbero nel mirino di Juventus e Inter

Juventus e Inter potrebbero sfidarsi in sede di calciomercato anche per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo avrebbe un valore di quasi 40 milioni di euro. Una somma che sia per Juve che per Inter sarebbe complicata da versare in un'unica soluzione nelle casse degli emiliani e che potrebbe essere diluita con l'inserimento di contropartite.

Su Frattesi, ci sarebbero inoltre il Napoli e la Roma, che ne detiene il 30% del cartellino .

Juventus e Inter inoltre avrebbero nel mirino anche Sergej Milinkovic-Savic: Il centrocampista della Lazio, che andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti nel 2024, farebbe gola a entrambe le squadre: il presidente Claudio Lotito non vorrebbe farlo partire per meno di 35 milioni di euro.

A tal proposito la Juventus vorrebbe utilizzare il cartellino di Luca Pellegrini, già alla Lazio in prestito negli scorsi sei mesi, come pedina per far abbassare le pretese economiche del numero uno biancoceleste.