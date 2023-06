Nelle scorse ore l'ex allenatore Giovanni Galeone è stato intervistato ai microfoni di Radio BiancoNera e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus ed il possibile arrivo in bianconero del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto a TMW Radio.

Juventus, Galeone: 'Dopo aver rinnovato Rabiot se prendessero Milinkovic-Savic avrebbero una grande mediana'

L'ex allenatore Giovanni Galeone è tornato a parlare ai microfoni di Radio BiancoNera della Juventus e di una trattativa di cui si sta parlando ormai da settimane alla Continassa, quella del possibile arrivo di Milinkovic-Savic.

"Rabiot? Piaceva da una vita ad Allegri. Io pensavo fosse un grande affare, ma i primi anni non ha reso. Quest'anno ha fatto vedere tutte le sue qualità. Ora se prende anche l'altro mio pupillo, Milinkovic-Savic, fa una metà campo strepitosa, anche con un Pogba a metà servizio. Del serbo gliene parlo da anni ad Allegri, ha sempre segnato molto, è un giocatore formidabile". Galeone, continuando a trattare il tema Juventus, ha poi asserito come la società bianconera molto probabilmente dovrà cedere uno dei suoi gioielli e tra questi rischierebbero il posto uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. L'ex tecnico ha poi evidenziato come la Juventus dovrebbe trovare un attaccante che gli risolva i problemi segnando oltre 20 gol.

Galeone ha chiuso il suo intervento facendo notare come non solo la Juventus dovrà cedere un calciatore prima di acquisirne un altro, ma che anche le altre big della Serie A saranno costrette ad effettuare questo tipo di manovra.

Jacobelli: 'Attenzione a Milinkovic-Savic che piace sia alla Juventus che al Milan'

Anche Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio della possibilità di vedere Milinkovic-Savic con la maglia della Juventus: "Bisognerà vedere cosa succederà sull’altro centrocampista, attenzione sempre al nome di Milinkovic-Savic che piace molto anche al Milan".

Jacobelli ha poi commentato il rinnovo con la Juventus di Rabiot dicendo: "È una notizia importante e incoraggiante, Rabiot era un giocatore che piaceva molto ma alla fine ha prevalso la decisione del calciatore di rimanere in bianconero, consapevole della grande stima riconosciuta al francese da Allegri. Da quando è ritornato con la nazionale, in 30 partite è stato scelto da Deschamps per 25 volte ed ha segnato 11 gol lo scorso anno". Jacobelli ha poi sottolineato come la Juventus si stia muovendo con intelligenza in questa fase iniziale di Calciomercato, riportando in bianconero Milik dal Marsiglia.