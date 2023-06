Durante questa sessione di Calciomercato estivo, uno degli obiettivi della Juventus è la conferma dei giocatori che potrebbero essere utili al progetto bianconero. Tra questi c'è Adrien Rabiot. Il giocatore è considerato una pedina importante da Massimiliano Allegri, il quale sembra aver chiesto un forzo in più alla società per tentare di convincere il centrocampista francese a rinnovare il contratto scaduto a giugno di quest'anno con la Juve.

Un altro giocatore che potrebbe partire in questo calciomercato è Gleison Bremer. Negli ultimi giorni sembra ci sia stato un interesse di alcune squadre di Premier League per il difensore delle Juventus.

Tra queste, il Tottenham pare quella più seriamente interessata e disposta a imbastire una trattativa con i bianconeri, con Manchester United e Chelsea alla finestra.

Probabile contatto tra Rabiot e Manchester United

Tra la Juventus e Rabiot sembrano esserci ancora di mezzo i Reds Devils. Il club inglese sarebbe disposto a intavolare una trattativa per portare in Inghilterra il centrocampista francese, con alla base un sostanzioso adeguamento di contratto e una commissione per la madre-agente Veronique.

Per il Manchester United sarebbe un ritorno di fiamma per il giocatore. Infatti, l'anno scorso, il club inglese pare abbia offerto circa 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

Offerta respinta in extremis dalla Juventus. Oggi, però, le cose sono cambiate. Rabiot è svincolato da qualche giorno e poter giocare in Premier e in Champions League, potrebbe essere un'attrattiva troppo forte.

La Juventus, sperando che Rabiot rifiuti il l'eventuale offerta del Manchester, avrebbe nel frattempo proposto un contratto da top player al giocatore, con un ruolo centrale nella politica di rinnovamento voluta dalla società.

Bremer viene valutato circa 60 milioni di euro dalla Juve

Sirene inglesi anche per il difensore brasiliano della Juventus. Secondo il portale online del Telegraph, Bremer potrebbe interessare seriamente al Tottenham, tanto che la squadra inglese avrebbe già chiesto informazioni sull'attuale situazione del difensore bianconero.

Sempre secondo il quotidiano online, nelle prossime settimane gli Spurs potrebbero avanzare un'offerta, cercando di anticipare eventuali dirette concorrenti come Manchester e Chelsea.

Classe 1997, Bremer è approdato alla Juventus durante il calciomercato estivo della passata stagione. Con i bianconeri ha un contratto fino a giugno del 2027 a 5 milioni di euro a stagione. Pare che la Juventus valuti il suo cartellino circa 60 milioni di euro. Cifra che data l'età del giocatore, la lunghezza del contratto, l'ammortamento dello scorso anno e i 49 milioni totali pagati dalla Juve al Torino, potrebbero garantire al club bianconero una plusvalenza di 28 milioni di euro.