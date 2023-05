La Juventus in estate affronterà una fase di ricostruzione e pianificazione per il futuro, con l'obiettivo di migliorare la rosa. Sembrerebbe sempre più probabile che il centrocampista francese Adrien Rabiot non rinnovi il suo contratto con la società bianconera, preparandosi per una nuova avventura altrove. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera che potrebbero sostituire il francese ci sarebbe anche Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale olandese.

Il centrocampista Rabiot dovrebbe lasciare Torino a giugno

Con la probabile partenza di Rabiot, si renderanno necessari nuovi profili a centrocampo.

Il centrocampista francese sembra pronto a trasferirsi a parametro zero in Premier League per una nuova avventura, secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport.

La società bianconera a breve dovrebbe ufficializzare l’ingaggio del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che potrebbe mettere a segno importanti rinforzi come Sergej Milinkovic-Savic o Davide Frattesi, anche se il costo dei loro cartellini è molto elevato. A Giuntoli piacerebbe molto anche Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta, che percepisce uno stipendio annuo di due milioni di euro e che il dirigente aveva provato a portare al Napoli prima che il giocatore decidesse di trasferirsi all’Atalanta nel Calciomercato estivo del 2021.

La valutazione di mercato del centrocampista è di circa 30 milioni di euro e potrebbe "accontentarsi" di circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus valuta rinforzi anche per il settore difensivo, considerando che servono giocatori per le fasce. Fra i nomi preferiti come terzini ci sono Carlos Augusto, brasiliano del Monza in scadenza di contratto a giugno 2024 e con una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per arrivare a lui la società bianconera potrebbe offrire ai brianzoli come contropartita tecnica il terzino italiano Luca Pellegrini (più cash) qualora la Lazio decidesse di non riscattarlo.

Per quanto riguarda invece la fascia destra piacerebbe Emil Holm dello Spezia, che ha un valutazione simile a quella del brasiliano. Rimarrà inoltre a Torino Alex Sandro dopo il recente rinnovo automatico del contratto dopo il raggiungimento del numero di presenze stagionali previste dalla precedente intesa