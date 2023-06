Rimangono ancora quattro giorni di contratto per Adrien Rabiot alla Juventus e il tempo delle scelte definitive è ormai arrivato, sia per il centrocampista che per la società bianconera.

Il francese è uno dei pupilli di Massimiliano Allegri che avrebbe chiesto al club di fare di tutto per trattenerlo, nonostante la situazione contrattuale non sia semplice. Il giocatore è in scadenza e guadagna 7 milioni all'anno, tanti per una squadra che l'anno prossimo non avrà gli introiti della Champions League e quindi in questo mercato dovrà per forza di cose far quadrare i conti senza molti milioni in entrata.

Il transalpino è stato uno dei migliori della stagione appena conclusa: il tecnico lo ha aiutato a migliorare in tema di inserimenti, rifinitura e sotto porta e crede che possa ancora migliorare.

Rabiot al Manchester United, la Juve non molla

Fino a qualche giorno fa filtrava un certo ottimismo per la permanenza di Adrien Rabiot con i bianconeri che gli avrebbero offerto lo stesso ingaggio per la prossima stagione, rinnovo annuale quindi e per poi magari sedersi al tavolo la prossima stagione e continuare insieme. La questione però nelle ultime ore si sarebbe complicata perché sul centrocampista si sarebbe inserito con forza il Manchester United, che già prima del trasferimento a Torino del transalpino aveva provato a portarlo in Inghilterra.

All'epoca i Red Devils non riuscirono nel sorpasso, questa volta ci starebbero provando con una proposta simile nell'ingaggio della Vecchia Signora, ma con un contratto pluriennale.

Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe tentato dall'esperienza in Premier League, altro campionato top da provare dopo aver giocato in Ligue 1 e in Serie A.

Il rischio di perderlo per la Juve c'è, ma i bianconeri non avrebbero nessuna intenzione di mollare senza dare battaglia, tanto che avrebbero pronta una nuova proposta per un biennale, sempre confermando l'attuale ingaggio.

Milinkovic-Savic se Rabiot dovesse andare al Manchester United

La sfida di mercato sarebbe quindi entrata nel vivo, ma la Juve starebbe pensando anche all'eventuale sostituto per la formazione che verrà.

Il preferito sembra sempre essere Sergej Milinkovic-Savic che tra un anno vedrà il suo contratto con la Lazio scadere. Sarebbe quindi l'estate giusta per l'addio con Lotito che avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni di euro per il cartellino. I bianconeri sarebbero pronti a sedersi al tavolo con una contropartita per abbassare la cifra, in pole position ci sarebbe Nicolò Rovella che dopo l'ottima stagione a Monza sarebbe gradito a Sarri nel ruolo di regista del suo 4-3-3. Sono comunque dei discorsi che al momento sembrano prematuri, la priorità in casa Juventus sarebbe infatti quella di provare a trattenere Rabiot.