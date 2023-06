Il giocatore Joao Cancelo è uno dei nomi che sicuramente saranno i protagonisti del Calciomercato estivo. Il terzino portoghese farà ritorno al Manchester City dopo il prestito al Bayern Monaco, ma sembra destinato a lasciare nuovamente i campioni d'Europa.

Il Bayern Monaco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul giocatore portoghese a causa del prezzo del suo cartellino. Il giocatore, ancora sotto contratto con il Manchester City fino al 2027, finirà quindi sul mercato. Sul giocatore ci sono squadre come Arsenal e Barcellona, ma non solo.

Si parla infatti di un possibile ritorno in Serie A per il terzino portoghese.

Il giornalista sportivo Di Marzio ha parlato di un interesse della Juventus per Joao Cancelo

Il giornalista Gianluca Di Marzio, in un'intervista a MyBettingSites.co.uk, ha dichiarato: 'Le grandi società sono interessate a un giocatore come Cancelo. La Juventus vorrebbe riaverlo in prestito ed è in pole position. Arsenal, Barcellona e Juventus sono le tre società interessate al portoghese'.

È possibile che il portoghese arrivi in prestito, ma sarà necessario trovare un'intesa con il Manchester City per la somma di un eventuale riscatto. Con un lungo contratto fino al 2027, il valore complessivo del giocatore si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro.

I possibili nomi per la fascia destra: ci sarebbero anche Holm e Singo

La Juventus dovrà acquistare due terzini destri, considerando che Juan Cuadrado non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Joao Cancelo rappresenterebbe una possibilità se dovesse arrivare in prestito dal Manchester City, ma la trattativa di mercato non è agevolata dal fatto che il portoghese ha un ingaggio importante.

Per questo la società bianconera starebbe valutando altri nomi.

I giocatori Emil Holm dello Spezia e Wilfried Singo del Torino sono i favoriti in Italia. Sono stati osservati più volte dagli scout bianconeri in giro e si collocano nelle prime posizioni della lista, almeno numericamente, per poter eventualmente prendere il posto di Cuadrado.

Entrambi del 2000, entrambi promettenti, ma ancora da sviluppare, come è normale per la loro giovane età. Holm ha un prezzo più accessibile, ma preoccupa la sua condizione fisica (infortunato dal febbraio); Singo, il cui contratto scade la prossima estate, ha un potenziale da grande giocatore, ma il prezzo del suo cartellino è ancora piuttosto elevato.

Piace anche Ivan Fresneda

Inoltre, si guarda con interesse a Ivan Fresneda, che ha una posizione rilevante nella lista dei giocatori seguiti dalla Juventus. Classe 2004, viene considerato un talento della sua generazione ed è seguito da club come il Barcellona, il Borussia Dortmund e molti club della Premier League.

La sua clausola rescissoria è fissata a 20 milioni di euro, ma il Valladolid potrebbe essere disposto a cederlo anche a un prezzo inferiore dopo la retrocessione nella Serie B spagnola.