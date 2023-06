Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter in questa stagione è stato Lautaro Martinez, che ha fatto molto bene sia in campionato che in Champions League. Le sue prestazioni e la sua crescita non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei. In particolar modo, alle porte della società nerazzurra sarebbe pronto a bussare il Real Madrid, con i Blancos che sono alla ricerca di un rinforzo importante in attacco dopo l'addio di Karim Benzema, che è a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Ittihad. Carlo Ancelotti gradirebbe il "Toro" per non abbassare il livello dell'attacco.

Real Madrid su Lautaro

Il Real Madrid sarebbe pronto ad una piccola rivoluzione in attacco in questa sessione estiva di Calciomercato. Sono andati via Karim Benzema e Marco Asensio, e si deve ancora capire chi arriverà al suo posto per non rimpiangerli. Si è parlato molto di Kylian Mbappé, ma il Paris Saint Germain fa muro e proprio per questo motivo Carlo Ancelotti avrebbe fatto il nome di Lautaro Martinez.

Il "Toro" è ormai considerato un top player del ruolo e lo dimostra la stagione disputata con la maglia dell'Inter, in cui ha segnato ben ventotto gol stagionali, record personale con la maglia nerazzurra, trascinando la squadra alla conquista di Coppa Italia e Supercoppa italiana, oltre che in finale di Champions League.

Già negli anni scorsi alcuni top club hanno fatto un tentativo, su tutti il Barcellona prima della Pandemia, ma il club meneghino ha sempre fatto muro.

Bisognerà vedere se gli spagnoli avranno le carte in regola per convincere l'Inter a privarsi del classe 1997. Lautaro, d'altronde, sembra essere il predestinato ad indossare la fascia di capitano nella prossima stagione, soprattutto se dovesse partire Samir Handanovic, che è in scadenza di contratto e ancora non si sa se rinnoverà per un'altra stagione o se andrà via.

La richiesta dell'Inter

Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsi di Lautaro Martinez. Il Real Madrid, comunque, ha le potenzialità per far tentennare la società nerazzurra e assecondare le richieste del proprio allenatore, Carlo Ancelotti. I Blancos, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 100 milioni di euro, che farebbe realizzare una plusvalenza monstre, avendolo acquistato nell'estate del 2018 per 20 milioni di euro dal Racing Avellaneda.

Intanto secondo alcune indiscrezioni Martinez piacerebbe anche all'Atletico Madrid, che potrebbe offrire anche Joao Felix o Morata nella trattativa.

La società nerazzurra, però, non sembra intenzionata ad accettare visto che sarebbe disposta ad ascoltare eventualmente solo proposte sui 140-150 milioni di euro, dato che il "Toro" al momento è l'unico attaccante che nella mente dei dirigenti pare sicuro di restare a Milano.