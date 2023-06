Inter e Milan pensano al Calciomercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri, che perderanno Milan Skriniar a fine mese per scadenza di contratto, avrebbero accelerato la trattativa per rinnovare Stefan De Vrij. Per quanto riguarda il centrocampo sarebbero vivi i contatti per Davide Frattesi del Sassuolo e per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Intanto Federico Valverde del Real Madrid potrebbe entrare in orbita Milan nell'ambito di un'operazione che potrebbe riguardare Brahim Diaz.

L'Inter potrebbe rinnovare con De Vrij e trattare per Milinkovic-Savic

L'Inter, dopo la finale di Champions League a Istanbul, potrebbe definire il rinnovo biennale di Stefan De Vrij, inoltre potrebbe fare un tentativo per riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio.

Sempre col club romano l'Inter potrebbe aprire una trattativa per Sergej Milinkovic-Savic che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il suo agente, Kezman, avrebbe avuto dei contatti con la Juventus (che dovrebbe cercare un sostituto di Adrien Rabiot). Il calciatore serbo però vorrebbe giocare la Champions League e potrebbe non accettare la destinazione torinese, ciò darebbe quindi un vantaggio al club interista. La sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro.

Sfida tutta italiana per Frattesi

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per Davide Frattesi. Il calciatore del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri potrebbero provare ad abbassare le pretese degli emiliani proponendo come parziale contropartita il cartellino di Giovanni Fabbian, in forza alla Reggina in questa stagione, o quello di Samuele Mulattieri, attaccante finora in prestito al Frosinone.

Intanto Lukaku, che a fine mese tornerà al Chelsea per fine prestito, starebbe premendo per rimanere a Milano anche il prossimo anno, quindi le parti potrebbero trattare il rinnovo il prestito.

Il Milan potrebbe chiedere Valverde al Real Madrid

Il Milan dovrebbe avere un'interlocuzione con il Real Madrid per quanto concerne Brahim Diaz.

Il centrocampista offensivo è in prestito, ma i Blancos sarebbero propensi a riportarlo in Spagna. Il diritto di riscatto per i rossoneri è fissato a 22 milioni di euro, anche se il club di Perez ha un diritto di recompra per 26-27 milioni di euro. Il Milan potrebbe dunque anche decidere di riscattarlo per intavolare successivamente uno scambio che potrebbe riguardare Federico Valverde.