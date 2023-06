Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri, esortando il club bianconero a esonerare il tecnico toscano per gli errori commessi.

Sull'allenatore livornese e della società piemontese hanno inoltre espresso la loro opinione ai microfoni di TMW Radio Walter Sabatini e Stefano Impallomeni.

Cassano torna a pungere Allegri: "Ha fatto un disastro, se la Juventus non lo manda via sarà un problema"

L'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a parlare di Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus.

Il barese, intervenuto come di consueto ai microfoni della trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri la Bobo TV, ha asserito: "Rivendica il terzo posto, la semifinale di Europa League, diceva di essere stanco perché ha capito che stanno per mandarlo via. Allegri ha fatto un disastro sia in campo che a livello comunicativo, ha fatto schifo e se non lo mandano via è un disastro per la Juve, negli ultimi anni hanno speso più di tutti. E se arriva Giuntoli il primo che salta è lui".

Sabatini difende Allegri: "I tifosi della Juventus dovrebbero lasciarlo in pace, ha sopportato una stagione difficilissima"

Anche il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato di Massimiliano Allegri ai microfoni di TMW Radio: "Penso che sbaglino.

Ha dovuto sopportare una stagione difficilissima e ha portato comunque in una posizione di classifica accettabile. Sarebbe comunque terza. Penso che Allegri dovrebbe essere lasciato in pace. Io alla Juve? Non dirai mai di no, ci andrei subito".

Sabatini ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus vicina all'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, sottolineando come il club bianconero potrebbe anche non attendere la risoluzione del contratto tra il ds toscano e Aurelio De Laurentiis.

Impallomeni: "Alla Juventus c'è un grande caos, dovrebbero comunicare qualcosa"

Infine, anche Stefano Impallomeni ha parlato nelle scorse ore della Juventus e dell'annata dei bianconeri ai microfoni di TMW Radio: "Juve? Mi sembra un grande caos. Oggi ci sono continui scenari e nessuna decisione. Così si alimentano suggestioni, non notizie, è un casino.

Per me dovrebbe comunicare qualcosa la Juventus".

Impallomeni ha poi parlato del possibile nuovo ds della Juve dicendo: "Tare è un grande professionista, sa fare il suo lavoro. Credo che sappia adattarsi alle situazioni, la flessibilità è la cosa migliore".