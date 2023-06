Dalla Salernitana potrebbe giungere in estate un rinforzo per la Juventus per la fascia destra: Pasquale Mazzocchi.

Sul laterale ci sarebbe anche l'interesse di altre società del campionato italiano.

Un post pubblicato sui social da Mazzocchi alimenta indiscrezioni su una sua possibile cessione

Come scrive 'Sportitalia.com', un post pubblicato sui social da Mazzocchi ha attirato l'interesse degli amanti del Calciomercato: si tratta di una foto di squadra accompagnata da ringraziamenti collettivi: essi possono essere interpretati come un addio alla Salernitana.

Questo gesto è stato interpretato come un possibile messaggio di mercato, anche in realtà se il saluto potrebbe riguardare la partenza di diversi giocatori in prestito che non proseguiranno la loro avventura con la maglia della Salernitana nella prossima stagione.

Comunque sia, secondo alcune indiscrezioni, Mazzocchi potrebbe ritrovarsi ben presto al centro di una trattativa di calciomercato, con diverse società fra cui la Juventus che seguirebbero da vicino le sue prestazioni.

La stagione disputata a Mazzocchi

È stata una stagione importante quella di Pasquale Mazzocchi, condizionata nella seconda parte da un infortunio che gli ha fatto saltare più di 10 partite nel campionato italiano. Il terzino complessivamente ha disputato 27 match in Serie A segnando due gol e fornendo quattro assist con la Salernitana.

Il classe '95 è stato anche convocato nella nazionale italiana di Roberto Mancini, confermando i propri miglioramenti tecnici dopo l'esperienza professionale al Venezia la scorsa stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il calciomercato estivo e Mazzocchi non è l'unico terzino destro che è sarebbe valutato dalla società bianconera.

Piace anche Emil Holm dello Spezia, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva si valutano invece i profili Carlos Augusto del Monza e Fabiano Parisi dell'Empoli.

La società bianconera inoltre, a centrocampo, non riscatterà Leandro Paredes e al sul posto dovrebbe essere confermato in prima squadra Nicolò Rovella, di rientro dal prestito al Monza. In uscita dai bianconeri a parametro zero ci sono invece Angel Di Maria e Adrien Rabiot.