La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile colpo per la porta della prossima stagione ed il nome nuovo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe quello di Yassine Bono, portiere del Siviglia.

Il calciatore marocchino non avrebbe più il posto da titolare garantito nella formazione spagnola e pertanto potrebbe essere messo sul mercato nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per la porta: Yassine Bono dal Siviglia

In questa stagione il portiere del Siviglia si è messo in mostra non solo per la grande cavalcata della formazione spagnola in Europa League, dove ha trionfato ai rigori sulla Roma, ma anche nei mondiali in Qatar 2022, dove ha trascinato il Marocco fino alle semifinali mondiali.

Nonostante la grande stagione il suo posto da titolare nel Siviglia potrebbe essere messo in discussione nella prossima stagione e pertanto potrebbe chiedere lui stesso una cessione in estate; alla finestra sembrerebbe esserci l'Inter che starebbe studiando un'eventuale piano in caso di cessione di Andrè Onana.

Il portiere camerunese dell'Inter piacerebbe infatti in Premier League, con il Chelsea pronto a offrire cifre folli nella prossima sessione di mercato estiva e qualora l'affare dovesse andare in porto, i nerazzurri potrebbero puntare forte su Yassine Bono del Siviglia, sia come personalità sia come caratura tecnica.

La situazione della difesa dell'Inter

Oltre all'assalto che potrebbe arrivare su Andrè Onana dalla Premier League, la dirigenza sportiva dell'Inter dovrà fare i conti in estate con la scadenza contrattuale di Samir Handanovic, che lascerà i nerazzurri dopo lunghe stagioni costellate di successi.

Per quanto riguarda la difesa dell'Inter, anche il contratto di Danilo D'Ambrosio andrà in scadenza a giugno e difficilmente la società rinnoverà al difensore italiano che potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero per accasarsi in altri club della Serie A, con il Bologna che sembrerebbe essere interessato al giocatore.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, anche se il club biancoceleste preferirebbe il pagamento del riscatto del cartellino del difensore, fissato come da accordi nella scorsa estate a circa 4 milioni di euro.

Infine, dopo il recente rinnovo di Matteo Darmian, sembrerebbe vicino anche quello di Stefan De Vrij, il cui contratto scadrebbe a giugno.