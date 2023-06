L'Inter potrebbe rivoluzionare la difesa nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri perderanno Milan Skriniar, che è in scadenza di contratto e si accaserà al Paris Saint Germain, inoltre potrebbe andare via anche Danilo D'Ambrosio in scadenza di contratto.

In entrata la società nerazzurra ha cominciato a sondare diverse piste e tra queste ci sarebbe quella che porta a Perr Schuurs, che tanto bene ha fatto con la maglia del Torino alla sua prima stagione in granata. Tra i due club ci sarebbero stati già dei contatti in questi giorni, che verranno approfonditi dopo la finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul, con la squadra di Inzaghi che dovrà affrontare il Manchester City.

La Lazio è alla ricerca di una prima punta che possa alternarsi con Ciro Immobile, che ha avuto qualche problema fisico di troppo in questa stagione. I biancocelesti, su indicazione di Maurizio Sarri, starebbero pensando a Arkadiusz Milik, a prescindere dall'eventuale riscatto della Juventus.

Inter su Schuurs

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Perr Schuurs per rinforzare la difesa in estate. Il centrale olandese ha fatto molto bene nella sua prima annata al Torino, non facendo rimpiangere Gleison Bremer, ceduto alla Juventus. Arrivato dall'Ajax per 10 milioni di euro, il suo valore si è quasi triplicato grazie a quanto fatto vedere quest'anno. Il classe 1999 piace molto essendo in grado di giocare sia da braccetto di destra, sia da centrale nella difesa a tre e questo potrebbe anche avvantaggiarlo nell'inserimento all'interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Come detto, il Torino non sembra voler concedere sconti per il cartellino di Schuurs e la sua valutazione parte dai 35 milioni di euro. L'Inter, però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro e due contropartite tecniche. Una sarebbe Valentino Lazaro, valutato 6 milioni, e l'altra Samuele Mulattieri, valutato sui 7-8 milioni di euro, che tanto bene ha fatto con il Frosinone in Serie B.

Lazio su Milik

La Lazio è alla ricerca di una prima punta che possa alternare a Ciro Immobile, che quest'anno è stato spesso alle prese con problemi fisici. Maurizio Sarri avrebbe fatto il nome di Arkadiusz Milik, che ha allenato già quando sedeva sulla panchina del Napoli. Il centravanti polacco potrebbe essere riscattato dalla Juventus per 7 milioni di euro.

La decisione dovrà essere presa entro il 10 giugno.

Anche in caso di acquisto, comunque, l'attaccante non sarebbe considerato incedibile. I bianconeri potrebbero per esempio decidere di cedere l'attaccante, valutandolo sui 15 milioni di euro e aggiungendo un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro per provare ad arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.