La dirigenza dell' Inter dovrà fare attenzione nella prossima finestra di mercato poichè la pista che porta a Romelu Lukaku sarebbe battuta anche dalla Juventus, che potrebbe inserirsi nella trattativa per il bomber belga; l'idea dei bianconeri sarebbe quella di proporre al Chelsea uno scambio tra l'attaccante belga e Dusan Vlahovic, da sempre pallino della dirigenza inglese che lo vorrebbe come rinforzo per la fase offensiva.

L'idea della Juventus: Vlahovic in cambio di Lukaku

Non sarebbe solo la Juventus a pensare a questo scambio ma anche la dirigenza inglese vedrebbe di buon occhio questa possibile trattativa, anche se Romelu Lukaku avrebbe già declinato una possibile partenza con destinazione Torino.

Il bomber belga vorrebbe l'Inter a tutti i costi, ma la dirigenza del Chelsea non sembrerebbe essere disposta ad un nuovo prestito se non con una formula di riscatto obbligatorio fissata intorno ai 40 milioni di euro.

La dirigenza inglese parimenti vorrebbe da tempo il bomber serbo della Juventus e dunque l'ipotesi di scambio non sarebbe del tutto tramontata seppur con l'ostacolo complesso della posizione personale del giocatore.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

La dirigenza nerazzurra si sarebbe già attivata per rinforzare l'attacco della prossima stagione da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi con l'acquisto a parametro zero di Marcus Thuram dal Moenchengladbach per scadenza di contratto.

I nerazzurri per arrivare al si del giocatore hanno superato la concorrenza del Lipsia e soprattutto del Milan, in un derby di mercato infuocato che si potrebbe ripresentare per la questione relativa al cartellino del centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi.

Nel frattempo Edin Dzeko ha lasciato l'Inter a parametro zero per scadenza di contratto, trovando una nuova sfida nell'ingaggio del Fenerbahce, che lo ha acquisito per due stagioni.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando anche per la cessione di Joacquin Correa; l'attaccante argentino sarebbe ormai fuori dal progetto tattico dei nerazzurri e starebbe cercando una nuova sistemazione.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Siviglia, che avrebbe proposto ai nerazzurri una soluzione di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come le presenze o la qualificazione del club alle prossime coppe europee.

Sull'attaccante argentino ci sarebbe anche il pressing del Fenerbahce, che vorrebbe ricostruire la coppia d'attacco nerazzurra affiancandolo al nuovo acquisto Edin Dzeko, proveniente proprio dai nerazzurri per scadenza di contratto.