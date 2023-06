La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo colpo per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione ed il nome caldo sarebbe quello di Otavio, fantasista offensivo del Porto; il contratto del calciatore portoghese presenta una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che scadrà il prossimo 15 luglio, il club nerazzurro ha dunque circa 3 settimane per farsi sotto e versarla per acquisire il fantasista senza passare da una fase di contrattazione col Porto.

L'idea dell'Inter per il futuro: Otavio dal Porto

In questa stagione il fantasista del Porto ha disputato con il club lusitano 27 partite nella Liga Portugal, segnando 5 reti e fornendo 7 assist ai compagni; il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Inter, che starebbe cercando un rinforzo per la zona centrale del campo ma con propensione offensiva.

Il profilo di Otavio sarebbe perfetto infatti per occupare la zona mediana del campo spingendosi fino a supportare le punte in fase offensiva.

Per arrivare al portoghese la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di attivare la clausola presente sul contratto del calciatore che scadrà come accennato il prossimo 15 luglio.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il prossimo campionato

Nella prossima estate Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea per il termine del prestito secco che lo legava ai nerazzurri in questa stagione; l'attaccante belga avrebbe espresso il desiderio di voler ritornare a Milano anche nella prossima stagione ma per ora il club inglese avrebbe chiuso ad un nuovo prestito dell'attaccante, che potrebbe rimanere a Londra a disposizione del nuovo tecnico Mauricio Pochettino.

Nel frattempo la dirigenza dell'Inter, con il grande lavoro di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con il supporto di Dario Baccin, avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'attaccante del Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram.

L'attaccante francese si libererà a parametro zero dal club tedesco il prossimo 30 giugno e secondo le ultime fonti di Calciomercato dovrebbe passare in nerazzurro per la prossima stagione, con un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro ed un contratto di 5 anni.

Intanto la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando anche sulla cessione di Joacquin Correa, ormai fuori dal progetto dell'Inter di Simone Inzaghi; il calciatore argentino piacerebbe al Siviglia, che starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto.