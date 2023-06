La dirigenza del Fenerbahce starebbe pensando ad un colpo per rinforzare l'attacco della prossima stagione ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Joacquin Correa, attaccante argentino dell'Inter, che sembrerebbe essere inserito tra i nomi dei possibili partenti.

L'idea del Fenerbahce per l'attacco: Joacquin Correa dall'Inter

Il giocatore argentino classe 1994 non avrebbe convinto la dirigenza dei nerazzurri, da qui la possibilità di finire sul mercato nella prossima estate.

il Fenerbahce pensa a Correa e starebbe valutando una possibile offerta da sottoporre ai nerazzurri nella prossima sessione di mercato; il centravanti argentino era costato circa 27 milioni di euro ai nerazzurri al momento del suo acquisto nel luglio del 2022 dalla Lazio e pertanto la direzione finanziaria dell'Inter potrebbe lasciare partire il calciatore solo per una cifra che si possa avvicinare a quanto precedentemente investito.

Il contratto di Joacquin Correa con l'Inter è valido fino al giugno 2025 e secondo le ultime fonti da Appiano Gentile, il calciatore avrebbe richiesto maggiore spazio; il Fenerbahce rimarrebbe la prima alternativa sul tavolo, anche se più defilato ci sarebbe l'interesse del Siviglia ma solamente con la formula di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni da definire.

La situazione dell'attacco dell'Inter del futuro

Nella prossima finestra di mercato estiva il centravanti Romelu Lukaku farà ritorno a Londra, sponda Chelsea, per la scadenza del suo prestito secco; secondo voci dall'Inghilterra, il club inglese potrebbe provare a convincere Big Rom a rimanere in Premier League, anche se ad oggi l'attaccante belga starebbe premendo per un suo ulteriore prestito all'Inter nella prossima stagione.

In estate andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko; nelle ultime settimane si sarebbe manifestato il forte interesse sul Cigno di Sarajevo da parte sempre del Fenerbahce, che vorrebbe provare a portare in Turchia l'accoppiata Correa-Dzeko, per puntare alla vittoria della SuperLig turca 2023-2024.

La dirigenza dei nerazzurri starebbe parlando con gli agenti di Edin Dzeko per valutare se possono sussistere i margini per un eventuale rinnovo di contratto per almeno un'altra stagione a Milano, anche se sembrerebbe sempre più probabile un addio del giocatore a parametro zero in estate.