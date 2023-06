Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione Antonio Paolini, intervistato da Bianconeranews.it.

Juventus, De Paola punge Allegri: "Ho proposto una class action per fargli accettare l'Arabia"

Il giornalista sportivo Paolo De Paola è tornato a parlare della Juventus e del possibile futuro di Massimiliano Allegri. De Paola, intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio BiancoNera, ha dunque detto: "Ho proposto una class action per spingere Allegri ad accettare l’Arabia.

Mi sono chiesto perché la Juventus davanti a un’offerta del genere non abbia spinto Allegri per accettare questa proposta". De Paola ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, asserendo: "Non credo che Allegri possa essere un bravo allenatore, in grado di creare dal poco qualcosa di soddisfacente. È un gestore di grandi giocatori ma anche in questo ha fallito. La Juventus ha bisogno di una rifondazione, ma siamo sicuri che Allegri sia l’uomo giusto?". De Paola ha poi parlato del possibile arrivo di Milinkovic-Savic alla Juventus, sottolineando come il serbo potrebbe rischiare di sentire la mancanza di una guida tecnica di alto livello, facendo poi la fine di Chiesa e Vlahovic.

Paolino: "Allegri sta chiedendo alla Juventus rinforzi di esperienza alla luce delle tante partenze"

Della Juventus e di Massimiliano Allegri ha parlato anche il giornalista Antonio Paolino. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Bianconeranews.it ha detto del manager toscano: " Allegri sta chiedendo rinforzi d'esperienza alla luce delle partenze di Di Maria, Paredes e Rabiot, mentre in smart working – non essendosi ancora svincolato dal Napoli – Giuntoli prova a tessere la nuova tela con giocatori quasi sconosciuti, ma di buona prospettiva a patto di avere la giusta pazienza per aspettarli".

Paolino ha poi parlato della trattativa che potrebbe portare alla Juventus il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, asserendo come il ds toscano sarebbe l'uomo al quale il club bianconero vorrebbe affidare la propria rifondazione. Il giornalista ha rintuzzato sull'argomento Giuntoli, asserendo come il direttore sportivo, pur di approdare in questa estate alla Juventus, sarebbe disposto a rinunciare anche ai bonus economici che dovrebbe percepire per aver vinto lo scudetto con il Napoli.

Paolino ha dunque concluso il suo intervento, evidenziando come l'operazione per Giuntoli potrebbe sbloccarsi con l'avallo di Aurelio De Laurentiis, che andrebbe cosi a risparmiare sullo stipendio di un dirigente che attualmente sembrerebbe essere lontano dal progetto Napoli.