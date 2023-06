Fra i giocatori che hanno deluso tra le fila dell'Inter quest'anno c'è Joaquin Correa. Arrivato due anni fa dalla Lazio per 30 milioni di euro, il suo rendimento è stato spesso al di sotto della sufficienza e, se l'anno scorso ha pagato qualche problema fisico di troppo, quest'anno ha avuto le sue chance senza mai lasciare il segno. Proprio per questo motivo la società nerazzurra sembra intenzionata a piazzarlo sul mercato e tra i club interessati ci sarebbe anche l'Atletico Madrid.

La Juventus cerca un grande rinforzo in mezzo al campo alla luce del possibile addio di Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare.

Il nome fatto da Massimiliano Allegri è quello di Sergej Milinkovic-Savic, nonostante la concorrenza proprio dell'Inter e del Milan.

Scambio tra Inter e Atletico per Correa

Il futuro di Joaquin Correa potrebbe essere lontano dall'Inter nella prossima stagione. Dopo un'annata deludente, in cui ha realizzato solamente tre gol in campionato e uno in Champions League, l'attaccante argentino dovrebbe essere ceduto, con Simone Inzaghi che non può garantirgli lo spazio richiesto.

Proprio per questo motivo starebbe prendendo quota l'ipotesi Atletico Madrid. I Colchoneros alternano il 4-4-2 al 3-5-2 e al 4-3-3 e soprattutto quest'ultimo modulo si sposerebbe con le caratteristiche del "Tucu", che preferisce partire largo a sinistra per poi rientrare sul destro, mentre a Milano è stato impiegato praticamente sempre da seconda punta.

Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari anche per non realizzare una minusvalenza, dato che Correa è a bilancio in questo momento per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L'idea dell'Atletico sarebbe quella di mettere sul piatto il nome di Alvaro Morata. In questo modo l'Inter avrebbe una punta che si adatterebbe bene anche al modo di giocare di Simone Inzaghi, che rivoluzionerà l'attacco visto che oltre a Correa, in uscita c'è anche Edin Dzeko, in scadenza di contratto.

Juventus su Milinkovic-Savic

La Juventus cerca il grande colpo a centrocampo per sopperire alla partenza di Adrien Rabiot e il nome che piacerebbe è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che piace molto anche all'Inter e al Milan.

Rispetto alla concorrenza, però, i bianconeri potrebbero avere delle "armi" in più visto che la Lazio valuta il serbo sui 30-35 milioni di euro, ma Sarri avrebbe fatto i nomi di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella come contropartite tecniche.