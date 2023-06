Cristiano Giuntoli non è ancora il direttore sportivo della Juventus, ma è già consapevole di dover affrontare diverse situazioni complesse con nomi importanti in gioco. La questione che influenzerà inevitabilmente le strategie future riguarda i calciatori di spicco e le offerte provenienti dall'estero. Primo tra tutti, Federico Chiesa, oggetto dell'interesse di diverse società dalla Premier League e di un interessamento anche da parte del Barcellona.

Il nuovo direttore sportivo potrebbe valutare le cessioni di Vlahovic, Bremer e Chiesa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche l'Aston Villa di Monchi si è fatto avanti per il giocatore Federico Chiesa.

La Juventus avrebbe fissato il prezzo a circa 60 milioni di euro per il giocatore. Giuntoli sa che non ci sono calciatori incedibili e sarà necessario valutare le migliori offerte. Tuttavia, la Juventus vuole ottenere valutazioni adeguate per i suoi giocatori. Lo stesso discorso vale per Dusan Vlahovic, per il quale il Chelsea ha mostrato interesse, ma la Juventus non accetterà offerte inferiori agli 80 milioni di euro. Sulla punta bianconera ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, che starebbe lavorando alla sostituzione di Mbappé. Il francese potrebbe trasferirsi al Real Madrid per circa 200 milioni di euro. Lo stesso discorso fatto per Vlahovic e Chiesa riguarda anche Bremer, il brasiliano piace al Tottenham.

La società bianconera valuterebbe la partenza del difensore per almeno 60 milioni di euro.

I possibili rinforzi di Giuntoli

La Juventus dovrà anche definire un paio di rinforzi, con l'arrivo del giocatore di fascia destra Timothy Weah che a breve sarà ufficializzato. Successivamente, potrebbe essere il turno di Timothy Castagne per il ruolo di terzino destro, mentre c'è ancora interesse per Nuno Tavares come possibilità per la fascia sinistra.

In difesa, si attendono eventuali sviluppi riguardo a Bremer, e il preferito per la sua eventuale sostituzione rimane Pau Torres, che avrebbe comunque un costo di circa 40 milioni di euro. Come alternativa, si sta seguendo anche Giorgio Scalvini, con l'Atalanta che potrebbe richiedere una cifra piuttosto alta e che è oggetto di interesse anche da parte del Napoli.

Nel frattempo, la Juventus sta monitorando anche Fabio Chiarodia del Werder Brema, un giovane italiano classe 2005 nato in Germania che piace anche a Milan e Borussia M'Gladbach. Per quanto riguarda invece il centrocampo, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro il giocatore potrebbe approdare nella società bianconera.