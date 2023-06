Secondo quanto riferito dalla Gazzetta, la Juventus per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio potrebbe inserire nella trattativa come parziale contropartita tecnica il nome di Nicolò Rovella, mediano classe 2001 di ritorno dal prestito al Monza.

Del possibile trasferimento di Milinkovic-Savic a Torino ha intanto detto la propria opinione l'ex calciatore Fulvio Collovati, intervistato ai microfoni di TMW Radio.

Juventus, Rovella potrebbe essere la pedina da inserire nella trattativa per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juventus seguirebbe ormai da diverse stagioni il profilo di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio classe '95 e secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, la società bianconera stavolta starebbe preparando una nuova offerta per arrivare al mediano serbo.

Stando alla "Rosa" la Juve vorrebbe mettere sul tavolo e come parziale contropartita tecnica il nome di Nicolò Rovella, centrocampista che la scorsa stagione è stato girato in prestito secco al Monza.

Rovella, oltre a piacere al tecnico della Lazio Maurizio Sarri che ne aveva già richiesto l'acquisizione nella precedente annata, andrebbe ad abbassare le pretese economiche fatte dal presidente della Lazio Claudio Lotito, che per Milinkovic-Savic chiederebbe 40 milioni di euro nonostante il serbo andrà in scadenza di contratto con la società biancoceleste nel 2024.

Come alternativa per la Juventus a centrocampo sarebbe sempre caldo il nome di Davide Frattesi: il mediano del Sassuolo piacerebbe però a diverse squadre della Serie A, tra tutte l'Inter che potrebbe cedere Brozovic e girare parte del ricavato nell'acquisto di Frattesi e al Milan, che starebbe per cedere Sandro Tonali per 80 milioni di euro al Newcastle.

Sullo sfondo per Frattesi ci sarebbe inoltre la Roma, che ha il diritto al 30% dalla rivendita del cartellino del calciatore e potrebbe avere uno sconto.

Collovati: "La Juventus probabilmente acquisirà Milinkovic-Savic dalla Lazio"

Del possibile arrivo di Milinkovic-Savic alla Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Fulvio Collovati, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio nelle scorse ore ha detto: "Milinkovic-Juve?

Probabilmente si farà. Conta la volontà del calciatore, a meno che Lotito non faccia follie come in passato trattenendolo. Credo debba essergli riconoscente per quanto fatto in questi anni alla Lazio".

Collovati ha poi rintuzzato sull'argomento Milinkovic, affermando: "Rinnovare Rabiot o andare direttamente sul serbo? Siamo così sicuri? Per me potrebbe tenere entrambi. Se Rabiot rimane non significa che Milinkovic non arrivi. Li prende entrambi, in attesa del rientro di Pogba"