La Juventus, in queste settimane, è in attesa di avere novità da Napoli e in particolare da Cristiano Giuntoli. I bianconeri avrebbero infatti deciso di affidare al dirigente toscano il ruolo di direttore sportivo, ma Giuntoli è ancora legato da un contratto fino al 2024 con il Napoli. Per questo motivo, il ds sarebbe al lavoro per trovare una soluzione con Aurelio De Laurentiis.

La speranza di Giuntoli sarebbe quella di arrivare a una rescissione entro il 30 giugno, per poter poi lavorare alla Juventus a partire dal 1º luglio, data in cui formalmente avrà inizio l'annata calcistica 2023/2024.

Giuntoli potrebbe rinunciare ad alcuni bonus pur di andare a Torino

In queste ultime ore, la posizione di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Cristiano Giuntoli si sarebbe "ammorbidita" e, secondo alcune indiscrezioni, il presidente del Napoli sarebbe orientato a dare il via libera al suo ds.

Il dirigente toscano per convincere il patron dei partenopei sembra intenzionato a rinunciare a dei bonus maturati in questi anni, oltre naturalmente ai prossimi stipendi a cui avrebbe diritto fino al 2024.

Nel frattempo la Juventus lavora sul mercato

La Juventus, in queste settimane, è quindi in attesa di sapere se Cristiano Giuntoli potrà già agire nel mercato bianconero a partire da questa estate. L'eventuale arrivo a Torino di Giuntoli potrebbe portare la società bianconera a fare delle scelte mirate nella campagna acquisti, visto che il suo obiettivo sarebbe quello di portare giocatori nuovi per rinforzare la rosa, ma dal costo sostenibile.

Nel frattempo la società bianconera ha nominato Giovanni Manna come ds ad interim: il dirigente 35enne comunque poi dovrebbe continuare a lavorare anche al fianco di Cristiano Giuntoli, rinnovando il proprio rapporto con la Juventus fino al 2025.

Mentre del mercato della Next Gen se ne dovrebbe occupare Claudio Chiellini. Infatti, il fratello di Giorgio è pronto a tornare a Torino dopo l'esperienza biennale al Pisa in Serie B.

Le trattative di mercato dei bianconeri

Giovanni Manna in questi giorni ha avuto, intanto, alcuni incontri di mercato, come per esempio quello con il Sassuolo per Davide Frattesi.

Inoltre, la Juventus è in attesa anche di una risposta da parte di Adrien Rabiot sul rinnovo di contratto annuale: in caso negativo il centrocampista francese di ritroverà libero a parametro zero a partire dal 1° luglio.