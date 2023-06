Lq Juventus avrebbe già trovato il sostituto di Cuadrado per la fascia destra, e l'intesa tra la società bianconera e il giocatore sarebbe già stato raggiunto. Stiamo parlando di Singo, terzino destro del Torino, che avrebbe già comunicato la sua decisione di non rinnovare il contratto al Torino, come riportato da Lorenzo Lepore.

Il giocatore Singo avrebbe già un'intesa economica con la Juventus

'Il giocatore non vuole prolungare il contratto con il Torino. Cairo è molto, molto infastidito dalla situazione. Il Torino chiede molto, 19 milioni di euro circa, vista la situazione.

La Juventus ha già l'intesa economica col giocatore'. Questo il post pubblicato di recente da Lorenzo Lepore. Il giornalista sportivo ha confermato come la società bianconera sia pronta a sostituire Juan Cuadrado con il giocatore ivoriano. Il colombiano è in scadenza di contratto a giugno con la società bianconera, che gli avrebbe offerto un ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro a stagione che ha guadagnato in quella appena finita. Il presidente del Torino, a detta del giornalista sportivo, sarebbe infastidito dal fatto che Singo non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto e sarebbe pronto a chiedere per il cartellino del giocatore circa 19 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando altri terzini destri oltre Singo

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, la retrocessione in Serie B dello Spezia potrebbe agevolare il trasferimento di Emil Holm verso una grande squadra della Serie A. L'esterno destro ha disputato 23 partite con due assist e un gol prima di subire un infortunio a marzo, e il club ligure lo valuta tra i sette e gli otto milioni di euro.

Sull'interesse per il giocatore si segnalano l'Atalanta, ma anche la Juventus, che proprio a causa della retrocessione dello Spezia in Serie B, vorrebbe provare a portarlo a Torino per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Marco Conterio, la Juventus si prepara ad affrontare un'estate in cui cedere giocatori e generare entrate diventerà la priorità per il reparto mercato e gli amministratori delegati.

L'obiettivo è snellire il bilancio e rendere il club sostenibile, in modo da poter avviare un nuovo ciclo. A tal proposito, il direttore sportivo Manna si è recato in Inghilterra per cercare di definire il trasferimento di Dejan Kulusevski al Tottenham. Gli Spurs stanno cercando uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro stabiliti per il riscatto del giocatore da parte della Juventus.

La Juventus, durante queste ore trascorse in Inghilterra, è anche pronta ad ascoltare eventuali proposte per Dusan Vlahovic. La richiesta per il giocatore è di 80 milioni di euro, ma potrebbe lasciare Torino per una cifra intorno ai 70 milioni. Al momento, nessuna squadra, tra Arsenal, Chelsea, Bayern Monaco e lo stesso Tottenham, è riuscita a concludere l'affare. Tuttavia, i bavaresi potrebbero presto fare un'offerta per Federico Chiesa, che la Juventus non considera incedibile.