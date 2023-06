Sono diversi i nomi che la Juventus sta valutando per rinforzare la propria rosa nel Calciomercato estivo in vista della stagione 2023-2024.

Nelle prossime settimane lasceranno Torino gli argentini Angel Di Maria e Leandro Paredes: il primo va in scadenza di contratto a fine mese, mentre il secondo ritornerà al Paris Saint Germain dopo il mancato riscatto da parte della società bianconera. Se il centrocampista centrale dovrebbe essere sostituito a Torino da Nicolò Rovella, al rientro dal prestito al Monza a luglio, per quanto riguarda il sostituto del "Fideo" potrebbe interessare il profilo di Christian Pulisic, statunitense in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Chelsea.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Pulisic dal Chelsea

Tra i profili valutati dalla Juventus per il dopo Di Maria ci sarebbe anche Christian Pulisic del Chelsea. Sul giocatore statunitense ci sarebbe da diverso tempo anche l'interesse del Milan, ma recentemente sembra che il club rossonero abbia deciso di virare sul giapponese Daichi Kamada dell'Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riferito nelle scorse ore dal portale americano ESPN, nonostante le problematiche rappresentate soprattutto dal suo ingaggio importante, la Juventus potrebbe provare ad acquistare Pulisic con un'offerta da circa 20 milioni di euro al Chelsea.

Lo statunitense interesserebbe anche all'Atletico Madrid. A proposito della società spagnola, i bianconeri potrebbero valutare l'acquisto di Alvaro Morata nell'eventualità in cui Dusan Vlahovic dovesse lasciare la società bianconera, ipotesi che verrebbe presa in considerazione in caso di offerta da circa 100 milioni di euro.

Il punto sul resto del calciomercato estivo della Juventus

Per quanto riguarda il reparto offensivo, se questa estate dovesse effettivamente partire Vlahovic, ai bianconeri piacerebbe anche il francese Elye Wahi del Montpellier, classe 2003 che in questa stagione ha segnato 19 gol in stagione fornendo sei assist.

Un altro profilo sul taccuino dei bianconeri è Rasmus Hojlund, danese dell'Atalanta classe 2003, che la società lombarda valuta non meno di 60 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo la Juventus lavora in particolare all'acquisto di giocatori per le fasce difensive. Piacciono Carlos Augusto del Monza, Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia.