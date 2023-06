La Juventus, in attesa di capire se il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riuscirà a liberarsi dal Napoli nelle prossime settimane, sta già progettando il Calciomercato per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni la società bianconera potrebbe puntare su Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e sul giovane Cesare Casadei del Chelsea per rinforzare il centrocampo. Gli acquisti potrebbero essere finanziati dalle cessioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: il primo interesserebbe proprio al Chelsea, mentre il secondo sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco.

La Juve potrebbe proporre Zakaria alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juventus questa estate potrebbe fare sul serio per ingaggiare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma la società bianconera per abbassare il prezzo avrebbe in mente di mettere sul piatto il cartellino di Denis Zakaria, che non dovrebbe essere riscattato dal Chelsea.

Il serbo sarebbe però un obiettivo anche dell'Inter che vorrebbe ingaggiarlo per potenziare il reparto e sostituire Roberto Gagliardini. Il centrocampista ex Atalanta non ha rinnovato il contratto e lascerà la Pinetina a fine mese.

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa potrebbero lasciare la Juventus

Con il Chelsea la Juve potrebbe discutere anche di Cesare Casadei, giovane centrocampista italiano classe 2003 prodotto delle giovanili dell’Inter. La trattativa potrebbe intrecciarsi con quella di Dusan Vlahovic, anche se i bianconeri preferirebbero monetizzare interamente dall'eventuale cessione del centravanti serbo.

Il mercato della società bianconera potrebbe essere finanziato anche dalla eventuale cessione di Federico Chiesa. L’ex Fiorentina per rinnovare il contratto in scadenza fra due anni avrebbe chiesto un aumento dello stipendio fino a circa 8 milioni di euro, cifra che la Juventus non avrebbe intenzione di spendere. Pertanto potrebbero essere avviati dei discorsi con il Bayern Monaco che lo seguirebbe con interesse.

La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro.

La società torinese intanto, dopo non aver riscattato Arkadiusz Milik entro lo scorso 10 giugno, potrebbe tornare nuovamente all'offensiva per il polacco del Marsiglia nelle prossime settimane.