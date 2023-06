Inter, Milan e Juventus potrebbero intavolare diverse trattative di Calciomercato importanti nelle prossime settimane, sia in entrata che in uscita.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Eric Garcia del Barcellona, i rossoneri potrebbero discutere con il Manchester United per le cessioni di Theo Hernandez e di Mike Maignan, mentre i bianconeri potrebbero decidere di cedere Federico Chiesa.

Eric Garcia sarebbe nel mirino dell'Inter

L'Inter avrebbe bisogno di un difensore dopo l'addio di Milan Skriniar, che si trasferirà al Paris Saint Germain a parametro zero.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe nascere una trattativa per Eric Garcia del Barcellona. Il difensore avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma i catalani potrebbero anche aprire al prestito con diritto di riscatto.

Il club meneghino starebbe intanto perfezionando il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij e avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Stefano Acerbi dalla Lazio.

Lo United cerca due giocatori del Milan

Il Manchester United potrebbe tentare il doppio colpo in casa Milan: Theo Hernandez e Mike Maignan.

Il primo avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, mentre il secondo potrebbe partire soltanto se dovesse essere presentata un'offerta da circa 100 milioni di euro.

I rossoneri però non vorrebbero privarsi di due calciatori così centrali nella rosa a disposizione di Pioli, perché l'idea del club sarebbe quella di mantenere la squadra competitiva per la prossima edizione della Champions League e per tornare a primeggiare in campionato.

Juventus: Chiesa potrebbe essere messo sul mercato

La Juventus potrebbe cedere Federico Chiesa dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

L'ex della Fiorentina sarebbe seguito in particolare dal Manchester United e dal Bayern Monaco e potrebbe partire in caso di un'offerta allettante: la sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro. Non è escluso che uno dei club interessati possa provare a inserire una contropartita tecnica.

In entrata invece la Juventus avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Renan Lodi dell'Atletico Madrid che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Non dovrebbe invece essere rinnovato il contratto di Juan Cuadrado, che quindi pare pronto a lasciare Torino a fine mese a parametro zero.