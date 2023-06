La Juventus e Cristiano Giuntoli sono in attesa di sapere se Aurelio De Laurentiis accetterà di liberare il suo ds. Infatti, il dirigente toscano avrebbe deciso di lasciare il Napoli dopo otto anni e non sarebbe lui a occuparsi del sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, una questione che sarebbe gestita direttamente da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli sta scegliendo con calma e - come ha dichiarato lui stesso - starebbe valutando fra una lista di circa 40 nomi. De Laurentiis, dunque, vuole risolvere la situazione legata al nuovo allenatore e poi si occuperà della questione legata al futuro di Giuntoli.

Perciò, probabilmente, solo dopo l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli si potrà capire davvero se il Ds toscano riuscirà ad approdare alla corte della Juventus.

Nel frattempo il mercato della Juventus è affidato a Manna

La Juventus, comunque, avrebbe deciso di puntare tutto su Cristiano Giuntoli per il rilancio della squadra. L'obiettivo della proprietà bianconera sarebbe quello di creare un team vincente, ma che abbia anche i conti a posto. Per questo motivo servirebbe un dirigente in grado di scovare giocatori di talento, ma che abbiano anche un prezzo sostenibile. E appunto Giuntoli nei suoi anni al Napoli ha scovato tutta una serie di giocatori che hanno portato la squadra azzurra a conquistare lo scudetto, mantenendo comunque il bilancio in ordine.

Per il momento, non si hanno ancora delle tempistiche precise per il possibile passaggio del dirigente toscano alla Juventus. Per questo motivo, il mercato bianconero deve comunque andare avanti e la società ha promosso Giovanni Manna dalla Next Gen, il quale ora deve risolvere come prima cosa le questioni legate ai giocatori che rientreranno dai vari prestiti.

Nel complesso, comunque, non è nemmeno da dare per scontato che il dirigente toscano riesca effettivamente accordarsi con De Laurentiis per liberarsi dal Napoli e che quindi debba attendere il 2024 per approdare a Torino, quando sarà scaduto il suo contatto con la società partenopea.

È atteso un vertice fra Allegri e la dirigenza bianconera

In questi giorni, intanto, dovrebbe esserci un summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus. In tale occasione le parti dovrebbero confrontarsi in merito alle strategie di mercato in entrata e in uscita da portare avanti nelle prossime settimane estive.