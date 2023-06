Per la Juventus si è appena conclusa la stagione 2022/2023 e ora in casa bianconera ci sono alcuni nodi da sciogliere. In particolare va capito se verrà confermato o meno Massimiliano Allegri, alla luce delle contrastanti voci sul futuro del tecnico livornese.

Al termine della gara vinta contro l'Udinese, Allegri, ai microfoni di Dazn, si è esposto con chiarezza in merito a una possibile trattativa per la rescissione del contratto: "Lo dico tranquillamente, non c'è nessuna trattativa perchè ho due anni di contratto e quindi sono a disposizione della società".

Il futuro dei bianconeri è ancora da scrivere

Per la Juventus inizia adesso un periodo di grande lavoro visto che c'è una nuova stagione da preparare. Il club bianconero non giocherà la prossima Champions League e la squadra si è qualificata alla Conference League, in attesa del verdetto UEFA.

Dunque, la società dovrà fare una campagna acquisti diversa dagli scorsi anni e più sostenibile sul piano economico. In attesa delle decisioni ufficiali del club, lo stesso tecnico livornese si è detto disponibile a ripartire il prossimo 10 luglio per cominciare a preparare la nuova stagione: "C'è una buona base, io ho le idee chiare su quello su cui bisogna lavorare quando la società ci farà sapere".

Commentando la travagliata stagione appena conclusa Allegri ha detto: "Quest'anno sono mancati giocatori anche per infortuni, poi diciamo che sono successe varie cose".

Intanto Manna si insedierà come ds

In attesa di sapere come evolverà la situazione in casa Juventus sembra praticamente certo che Giovanni Manna possa assumere il ruolo di direttore sportivo ad interim. Il dirigente della squadra bianconera Next Gen dovrebbe quindi occuparsi della gestione del mercato bianconero in attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli, situazione che peraltro non è neanche del tutto certa, essendo attualmente legato al club partenopeo fino al giugno 2024, quando il suo contratto andrà a scadenza naturale.

In queste settimane, comunque, Giuntoli proverà a liberarsi e, in attesa di capire come evolverà la situazione, la Juventus deve avere una persona operativa che possa portare avanti le trattative, ruolo che appunto verrà ricoperto da Manna.

La prima situazione concreta di Calciomercato da risolvere è quella di Arkadiusz Milik, il cui riscatto a titolo definitivo dal Marsiglia andrà deciso il 10 giugno.