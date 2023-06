Le indiscrezioni di mercato provenienti dall'Arabia Saudita e confermate da alcune fonti italiane stanno alimentando incertezza sul futuro professionale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico livornese, oggetto di critiche per gran parte della scorsa stagione, non è sicuro di essere confermato sulla panchina della Juventus all'inizio del prossimo campionato.

Dell'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Gianni Balzarini su YouTube, confermando come all'interno del club bianconero ci sia una corrente che spingerebbe per un cambio di allenatore sin da subito.

Il giornalista sportivo Balzarini ha parlato del futuro professionale di Massimiliano Allegri

Secondo il giornalista sportivo Balzarini: 'Tutto sarebbe nelle mani di Elkann perché se decidesse di riaprire i rubinetti che ha chiuso, i soldi per pagare quanto spetterebbe ad Allegri per i prossimi anni e pagare il nuovo allenatore, ce li ha. Trattativa fattibile ma che va a scontrarsi con la linea che dal punto di vista economico si è voluta dare alla Juve'.

Questa situazione crea incertezza sul futuro di Allegri e sulla possibilità di una nuova guida tecnica alla Juventus. 'Siamo di fronte a una decisione cruciale per il club", ha affermato Balzarini. 'Il futuro professionale di Allegri e il futuro della Juventus dipenderanno da quale scelta verrà effettivamente presa'.

Del futuro professionale di Massimiliano Allegri di recente ha parlato anche Claudio Zuliani in un video pubblicato su Youtube.

Claudio Zuliani su Allegri

Il giornalista e tifoso Claudio Zuliani ha condiviso le sue opinioni riguardo alle voci sulle offerte arabe a Massimiliano Allegri, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Zuliani ha dichiarato: "Allegri è in vacanza, se la gode e ride, non gliene frega niente dei soldi dell'Arabia e non credo che gli sia stata fatta un'offerta. Gran parte dei tifosi segue la telenovela sperando che vada in Arabia, io dico di no. Poi tutti possono cambiare idea. Lui vuole il riscatto alla Juve. In settimana arriva Giuntoli e faranno la Juve insieme'.

Si attende l'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus

Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lascerà a breve il Napoli, permettendo al presidente Aurelio De Laurentiis di risparmiare 4 milioni di euro in premi. Grazie a questa decisione, Giuntoli potrà iniziare a lavorare immediatamente per costruire il presente e il futuro sportivo della Juventus, senza dover attendere settembre o addirittura il 2024. Questo annuncio apre nuove prospettive per il Napoli e potrebbe portare a cambiamenti significativi nella squadra e nella strategia di mercato.