La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile nuovo colpo per le corsie laterali in vista della prossima stagione.

Il nome nuovo di queste ultime ore sarebbe quello di Carlos Augusto, esterno sinistro attualmente in forza al Monza; il club nerazzurro vorrebbe provare a convincere i brianzoli in estate ad un'eventuale cessione del brasiliano.

Inter, nuova idea per la fascia sinistra: Carlos Augusto dal Monza

"'L'Imperatore di Monza", come è stato soprannominato dai suoi tifosi il laterale sinistro Carlos Augusto, sarebbe finito nel mirino dell'Inter, che starebbe ragionando sull'esterno brasiliano nel caso di un addio di Robin Gosens.

Il laterale tedesco infatti è arrivato nella scorsa estate dall'Atalanta per circa 30 milioni di euro ma non avrebbe totalmente convinto la dirigenza dei nerazzurri con le sue prestazioni e pertanto potrebbe finire sul mercato; in caso di partenza del tedesco i nerazzurri potrebbero investire il ricavato per convincere il Monza a cedere Carlos Augusto.

Il laterale di origini brasiliane in questa stagione con la maglia del Monza in Serie A ha disputato 35 partite, segnando in tutto 6 reti e fornendo 5 assist.

Il calciatore potrebbe eventualmente diventare un'alternativa a Federico Dimarco, ormai considerato titolare inamovibile nella formazione di Simone Inzaghi, che però vorrebbe l'esterno brasiliano per riconfermarsi nella lotta su più fronti nella prossima stagione.

La situazione del centrocampo dell'Inter sulle fasce per il futuro

Oltre alla possibile partenza di Robin Gosens, le fasce dei nerazzurri potrebbero subire una specie di rivoluzione nella prossima stagione con la possibile partenza di Denzel Dumfries.

Il laterale olandese interesserebbe molto a diversi top club soprattutto in Premier League, con il Chelsea in prima fila per ottenere il suo cartellino con una possibile offerta di circa 40 milioni di euro che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe essere accettata dai nerazzurri creando un'importante plusvalenza sul giocatore.

Anche l'Aston Villa starebbe seguendo la situazione inerente Denzel Dumfries e sarebbe disposta a investire circa 30 milioni di euro per garantirsi le prestazioni del laterale olandese.

Infine il Barcellona, su indicazione del tecnico Xavi, avrebbe messo anche lui gli occhi sul laterale destro nerazzurro e nella prossima sessione di mercato estiva potrebbe farsi avanti con un'offerta di circa 35 milioni di euro.