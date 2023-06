L'Inter monitora diversi profili per potenziare la rosa del futuro. Il mercato potrebbe essere finanziato dalle cessioni di Denzel Dumfries, che sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal, e Joaquin Correa. I nerazzurri sarebbero intenzionati a trattare invece in entrata Carlos Augusto del Monza e potrebbero pensare al ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sarebbero stati degli interessamenti per Dodi Lukebakio dell'Hertha Berlino.

Perisic e Carlos Augusto, le nuove idee

La società presieduta dagli Zhang avrebbe mosso i primi passi per Carlo Augusto, ritenuto un calciatore congeniale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Il ragazzo interesserebbe soprattutto per le doti in zona offensiva. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e potrebbe essere acquistato se dovesse essere venduto Gosens. Il calciatore tedesco non avrebbe soddisfatto le aspettative venendo scavalcato nelle gerarchie anche da Federico Dimarco. L'ex Atalanta avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe ritornare così in Germania. Augusto potrebbe essere ingaggiato con un prestito con diritto di riscatto ma i dirigenti meneghini potrebbero anche giocare la carta Stefano Sensi, in prestito lo scorso anno proprio in Brianza.

Per la corsia di sinistra potrebbe invece esserci il ritorno di Ivan Perisic anche se il croato dovrebbe rinunciare a parte dell'ingaggio per rientrare alla Pinetina.

Individuato il possibile erede di Joaquin Correa

Per l'attacco, si potrebbe puntare sulla cessione di Joaquin Correa per far cassa. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e interesserebbe in Liga e in Premier League. Il suo erede potrebbe arrivare direttamente dalla Germania e potrebbe trattarsi del giovane Dodi Lukebakio.

Il ragazzo in forza attualmente in Germania nell''Herha Berlino è considerato un attaccante molto duttile e facilmente acquistabile in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024. Potrebbe essere ingaggiato per circa 15-20 milioni di euro con compiti sia da prima che da seconda punta: quest'anno in Bundesliga ha totalizzato 11 gol e 4 assist in 32 presenze.

Sirene inglesi per Dumfries

L'Arsenal sarebbe finito sulle tracce di Denzel Dumfries che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. Se i Gunners dovessero metterne sul piatto circa 30, l'affare potrebbe concludersi in quanto il ragazzo poiché garantirebbe una netta plusvalenza ai nerazzurri dopo esser stato ingaggiato per circa 15 milioni di euro. L'olandese interesserebbe, inoltre, a Chelsea e Manchester United.