In questi giorni diversi quotidiani sportivi hanno parlato insistentemente di un'offerta arrivate dall'Arabia Saudita per il tecnico Massimiliano Allegri, che però preferirebbe rimanere alla Juventus, a cui è legato contrattualmente per altre due stagioni.

A parlare del futuro professionale del tecnico è stato nelle scorse ore Marcello Chirico, il quale in un recente post su Twitter ha sottolineato che secondo lui Allegri vorrebbe essere mandato via dalla Juventus, spiegandone anche i presunti motivi.

'Vorrebbe essere cacciato dalla Juventus, ma senza buonuscite. Le faraoniche offerte arabe non gli interessano, pensa che accettare significherebbe uscire dal giro del calcio che conta', è questo il post su Twitter di Marcello Chirico in riferimento al futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Secondo il giornalista sportivo, quindi, il tecnico livornese non sarebbe interessato all'aspetto prettamente economico, ma quello a cui tiene maggiormente sarebbe invece mantenere il blasone che si è conquistato negli anni.

In diversi utenti social hanno commentato il post del giornalista sportivo: alcuni hanno provato a contraddire le sue considerazioni, altri invece hanno parlato di una volontà della proprietà di confermare Allegri.

Un utente ad esempio ha scritto: 'Non esistono richieste dall'Arabia e nemmeno la possibilità che se ne vada , è confermatissimo da Elkann'. La risposta del giornalista è stata: 'No, una proposta è arrivata, ma a lui non interessa. Ed Elkann non vuole rimetterci 40 milioni lordi (lui più lo staff) esonerandolo'.

Il giornalista sportivo Chirico ha poi confermato il proprio pensiero con altri due commenti sui social. In particolare prima ha scritto: 'Ad Allegri i soldi piacciono eccome, ma l'Arabia la ritiene (per ora) una diminutio professionale.

Guadagnerebbe di più? Non gli interessane ha già tanti. Rimane alla Juventus anche per orgoglio'.

In un altro ha invece aggiunto: 'Com'è possibile preferire restare nel caos anzichè fare il nababbo a Riad ? Allegri vi risponderà che è possibile, per tanti buoni motivi. Il primo: è stata Juventus a richiamarlo e ad offrirgli un contrattone. Che lui rispetta. Il secondo: il casino non lo ha creato lui'.