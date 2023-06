La Juventus, nella stagione 2023-2024, ripartirà da Massimiliano Allegri. Lo ha confermato l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, nonostante poi siano arrivate voci di offerte importanti dall'Arabia Saudita per il tecnico da società. Allegri avrebbe deciso di non accettare; a conferma di questo, il recente incontro a Milano con il direttore sportivo Giovanni Manna in cui sarebbe parlato dei possibili rinforzi per il Calciomercato estivo, oltre che delle cessioni. Sul tavolo del nuovo dirigente bianconero, promosso dalla Next Gen alla prima squadra, ci sono le trattative di mercato che potrebbero portare alle cessioni di Dejan Kulusevski e Dusan Vlahovic ma anche quelle riferite agli acquisti che potrebbe effettuare la società bianconera.

Secondo le ultime notizie di mercato, il tecnico e il direttore sportivo avrebbero parlato anche di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Zaniolo.

La Juventus vorrebbe Milinkovic-Savic

La Juventus continua a seguire Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe 1995 in forza alla Lazio e alla nazionale serba. Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", la società bianconera potrebbe offrire come contropartita tecnica il giocatore Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe 1996 reduce dal prestito al Liverpool. La Lazio avrebbe mostrato interesse per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 proveniente dal Genoa e attualmente in forza alla Juventus, ma la società bianconera considera il giovane talento incedibile.

Koulibaly sarebbe seguito anche dalla Juventus

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sarebbe pronto ad andare a Londra per parlare con il Chelsea non solo di Romelu Lukaku, ma anche di Kalidou Koulibaly. Il difensore, che sembra essere disponibile a lasciare i Blues dopo solo una stagione caratterizzata da più ombre che luci, suscita interesse anche dalla Juventus.

Tuttavia, i nerazzurri vogliono cercare di anticipare la concorrenza chiedendo il giocatore in prestito.

La Juventus seguirebbe anche Zaniolo

La Juventus potrebbe valutare anche l'acquisto di Zaniolo. Il centrocampista del Galatasaray ha una clausola rescissoria di circa 35 milioni di euro, ma la società bianconera potrebbe offrire diversi giocatori come contropartite tecniche per attutire l'esborso economico in soldi.

A tal riguardo, alla società turca piacciono non solo Alex Sandro ma anche Arthur Melo e Denis Zakaria. La Juventus potrebbe valutare anche la possibilità di uno scambio di prestiti con eventuale acquisto a titolo definitivo di Zaniolo da valutare eventualmente a fine stagione. Zaniolo potrebbe andare a sostituire Di Maria, che ha lasciato a parametro zero la società bianconera.