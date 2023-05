Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal giornalista Ignazio Genuardi l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic piacerebbe anche al Paris Saint-Germain, che sta valutando diversi nomi nel ruolo di punta. Alla fine della stagione partiranno Leo Messi e forse anche Kylian Mbappé.

La società francese sta quindi sondando il terreno per il talentuoso classe '98 Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte e protagonista anche al Mondiale in Qatar, ma anche per Victor Osimhen, Harry Kane e appunto Dusan Vlahovic.

La Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic per circa 80 milioni di euro

La Juventus in caso di cessione di Dusan Vlahovic spera di incassare almeno 80 milioni di euro per recuperare la somma spesa un anno e mezzo fa per portarlo via dalla Fiorentina.

Nel caso in cui Allegri dovesse rimanere, secondo alcune ricostruzioni, diventerebbe in particolare ancora più difficile vedere il giocatore indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cessione della punta serba classe 2000 sarebbe considerata un’esigenza per la società bianconera, che ha bisogno di trovare i fondi necessari per finanziare la prossima campagna acquisti, per una stagione in cui i bianconeri non disputeranno la Champions.

Il Manchester United potrebbe offrire Martial per Vlahovic

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Germania parlano di un Bayern Monaco pronto a offrire il cartellino di Mané per l’acquisto di Vlahovic. Difficilmente comunque la Juventus accetterà l’offerta perché, preferirebbe monetizzare dal cartellino del giocatore, senza contare che il giocatore senegalese ha un ingaggio pesante e la società bianconera sta invece cercando di alleggerire il bilancio societario.

Ci sarebbe anche il Manchester United interessato a Vlahovic, che potrebbe offrire una somma cash in aggiunta al cartellino di Anthony Martial. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società inglese.

Il resto del mercato della Juventus

In attacco in estate la Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche di Moise Kean, che però dovrebbe rimanere.

Per quanto riguarda il centrocampo, con la partenza di Leandro Paredes, dovrebbe far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024 Nicolò Rovella, che ritornerà dal prestito al Monza a giugno.

Sulle fasce difensive potrebbe arrivare un terzino sinistro: la scelta potrebbe ricadere su uno fra Carlos Augusto del Monza e Fabiano Parisi dell'Empoli. Per la fascia destra si valuta Emil Holm, giocatore dello Spezia valutato circa 20 milioni di euro.