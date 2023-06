Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, il miliardario finlandese Thomas Zilliacus sarebbe interessato ad acquisire alcune quote dell'Inter e proprio sui suoi social avrebbe diffuso la notizia di un gradimento per l'allenatore spagnolo Pep Guardiola, attualmente al Manchester City.

Guardiola piacerebbe al miliardario Zilliacus che vorrebbe acquisire l'Inter

Da diverse settimane circola la notizia di un interessamento all'acquisizione di quote dell'Inter da parte del miliardario finlandese Zilliacus, che già aveva provato in passato ad acquistare il Manchester United.

Proprio il possibile futuro proprietario dei nerazzurri avrebbe espresso, tramite i suoi profili social, un gradimento forte per il tecnico Pep Guardiola, invitandolo velatamente ad un futuro in Italia nel campionato di Serie A.

In queste settimane, il tecnico del Manchester City sarebbe dato dai quotidiani inglesi in rotta con la società, che starebbe pensando ad una eventuale separazione consensuale dopo la vittoria del 'Treble' in questa stagione, con la conquista della Premier League, della FA Cup e della Champions League, prima volta nella storia del club.

Il futuro societario dell'Inter e la posizione di Zhang

Secondo quanto si apprende da Appiano Gentile, l'attuale presidente dell'Inter Steven Zhang però non avrebbe intenzione di cedere totalmente il club nerazzurro; il numero uno nerazzurro potrebbe al massimo fare un passo di lato, lasciando alcune quote della società alla compartecipazione di altri soci.

Per quanto riguarda il debito verso Oaktree, il presidente nerazzurro avrebbe dichiarato che starebbe pensando ad una rinegoziazione della quota del passivo, così da poter ripianare la situazione per la prossima stagione.

Il futuro di Simone Inzaghi

L'attuale tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dovrebbe essere riconfermato alla guida dei nerazzurri anche nella prossima stagione; il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2024, ma secondo alcune fonti da Viale della Liberazione, le parti starebbero già lavorando per un eventuale prolungamento del rapporto contrattuale almeno fino al 2026.

Negli scorsi mesi si erano rincorse le voci di un imminente cambio di tecnico, suggerendo nomi come Thiago Motta e Roberto De Zerbi, ma secondo quanto filtrerebbe, Simone Inzaghi si sarebbe guadagnato la riconferma con le ultime prestazioni nel finale di stagione della sua squadra, con la Finale di Champions League ed il piazzamento tra le prime quattro in campionato, valido per la qualificazione anche nel prossimo anno per la massima competizione europea.

Nota di correzione del 13/06/23: Il titolo di questo articolo è stato cambiato il 13 giugno per riflettere meglio l'eventualità presentata all'interno dell'articolo che potrebbe portare all'arrivo di Guardiola in caso di ingresso in società di Thomas Zilliacus.