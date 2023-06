André Onana sembra essere diventato uno dei principali obiettivi di mercato del Manchester United. In particolare, pare che il tecnico ten Hag stia facendo pressioni ai suoi dirigenti per avere il portiere camerunense che ha già allenato ai tempi in cui erano entrambi all'Ajax. Il titolare della panchina dei Red Devils, infatti, vorrebbe fare dell'estremo difensore 27enne una delle colonne portanti della squadra che, nella stagione 2023-2024, punterà a tornare ai vertici della Premier League per contrastare il dominio dei "cugini" del Manchester City.

Il Manchester United vorrebbe quindi arrivare al più presto alla fumata bianca per Onana. La strategia della società inglese sarebbe quella di trovare la quadra con l'Inter entro la fine di giugno. In questo modo, all'inizio del ritiro pre-campionato, ten Hag potrebbe già avere a disposizione il portiere del Camerun che seguirebbe con lui l'intera preparazione estiva.

David Harrison, director of football operations del Manchester United, avrebbe già incontrato Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Il colloquio si sarebbe tenuto a Ibiza e sembra che il dirigente britannico abbia palesato l'interesse concreto dei Red Devils per Onana. I nerazzurri avrebbero avanzato una precisa richiesta economica: 60 milioni di euro per vendere l'estremo difensore camerunense, e dall'altra parte sarebbe giunta la piena disponibilità a trattare su queste basi.

Trubin: il nome nuovo dell'Inter per il dopo-Onana

L'Inter sarebbe disponibile a incassare 60 milioni per cedere Onana al Manchester United tra parte fissa e bonus. Il club della famiglia Glazer non si sarebbe tirato indietro di fronte a questa proposta, dunque la sensazione è che tra le parti si possa arrivare ad un'intesa.

Onana, dal canto suo, sarebbe in attesa di sviluppi. Il portiere camerunense si trova bene a Milano e non starebbe facendo alcuna pressione per andare via. Di conseguenza, un'eventuale partenza sarebbe legata alla necessità dell'Inter di mettere a bilancio una plusvalenza di rilievo per un calciatore ingaggiato nell'estate del 2022 a parametro zero.

Intanto, per l'eventuale sostituzione dell'estremo difensore 27enne, in casa Inter si starebbe valutando un nome nuovo rispetto ai "soliti" Lloris, Sommer e Navas. Infatti la società milanese vorrebbe fare un tentativo per acquistare Anatolij Trubin, attualmente in forze allo Shakhtar Donetsk. Si tratta di un giocatore giovane (compirà 22 anni ad agosto) del quale però già si parla piuttosto bene.

Trubin, dalla sua, ha anche alle spalle una buona esperienza a livello internazionale. Infatti con la formazione ucraina ha messo insieme 17 presenze in Champions League e 8 partite in Europa League. In quest'ultima manifestazione si è messo in luce nella scorsa stagione parando tre calci di rigore nella sfida contro il Rennes, consentendo così allo Shakhtar di qualificarsi per gli ottavi di finale.

Il costo del cartellino non dovrebbe essere proibitivo, avendo un contratto in scadenza nel giugno del 2024 che difficilmente verrà rinnovato per volontà del calciatore che avrebbe intenzione di fare un salto di qualità in carriera, diventando protagonista di uno dei migliori cinque campionati europei. L'Udinese avrebbe fatto un tentativo, offrendo allo Shakhtar 6 milioni di euro, proposta che però sarebbe stata rispedita al mittente.