La dirigenza dell' Inter starebbe valutando un possibile colpo per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Pedro Goncalves dello Sporting Lisbona: l'attaccante portoghese avrebbe però una clausola rescissoria di circa 80 milioni di euro cifra considerata fuori portata per ora per i nerazzurri.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Pedro Goncalves dallo Sporting Lisbona

L'attaccante portoghese classe 1998 in questa stagione si è messo in mostra con la maglia dello Sporting Lisbona collezionando 33 presenze in campionato con 15 reti e 12 assist a referto, un ruolino di marcia che lo porta ad essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo tra i giovani del Portogallo.

La dirigenza nerazzurra sarebbe interessata al giocatore, così come altre diversi top club soprattutto in Premier League, ma l'ostacolo che frenerebbe la trattativa sarebbe la clausola rescissoria, già fissata in circa 80 milioni di euro.

A queste cifre difficilmente arriverà una proposta da parte dell'Inter, che preferirebbe trattare direttamente con il club portoghese per discutere i parametri di una possibile trattativa.

Il giocatore ventiquattrenne però potrebbe comunque lasciare il Portogallo nella prossima finestra di mercato estiva, e dunque i nerazzurri rimarrebbero in attesa di sviluppi a seguire l'evolversi della situazione.

L'attacco dell'Inter per il prossimo campionato

In queste settimane sta tenendo banco la situazione relativa all'eventuale ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, che ad oggi è di proprietà del Chelsea.

Il club inglese sarebbe a conoscenza della volontà del giocatore belga di fare ritorno a Milano ma non sarebbe disposto ad accettare un altro prestito oneroso per il calciatore, il cui prezzo del cartellino sarebbe stato fissato a circa 40-50 milioni di euro da versare in un'unica soluzione cash.

L'Inter starebbe valutando la situazione, dato che quella cifra ad oggi non è a disposizione ma potrebbe arrivare dalla cessione di Onana [VIDEO]al Manchester United, anche se non sarebbe ancora arrivata un'offerta ufficiale per il portiere nerazzurro.

Intanto l'Inter si è privata di Edin Dzeko, che ha lasciato Milano a parametro zero per accasarsi al Fenerbahce, in Turchia con un contratto biennale.

In uscita ci potrebbe essere anche Correa, che sarebbe finito nell'orbita del Siviglia, che starebbe ragionando per proporre ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto per il giocatore allo scattare delle presenze o dell'eventuale qualificazione europea del club.