La dirigenza dell'Inter starebbe valutando la situazione di Rodrigo Becao con l'Udinese, pensando ad una possibile offerta per la prossima sessione di mercato per convincere la dirigenza friulana a cedere il difensore brasiliano, che potrebbe inserirsi nell'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi come rinforzo per la fase difensiva.

L'idea dell'Inter per la difesa del futuro: Rodrigo Becao dall'Udinese

Il difensore in queste ultime settimane sarebbe ai ferri corri con la dirigenza friulana che ne detiene il cartellino, con un contratto valido fino al giugno del prossimo anno.

Il difensore brasiliano sembrerebbe aver richiesto una cessione, e sul giocatore ci sarebbe il forte interesse dell'Inter che starebbe seguendo da vicino l'evolversi della situazione.

La dirigenza nerazzurra, secondo le ultime voci di Calciomercato, starebbe ragionando su una possibile offerta nella prossima sessione di mercato per provare a convincere l'Udinese a lasciar partire anticipatamente il difensore ed evitare così di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Negli scorsi mesi è arrivato il rinnovo del contratto del difensore Matteo Darmian, grande protagonista in questa stagione soprattutto in Champions League con le sue ottime prestazioni; in estate invece diverrà ufficiale l'addio di Milan Skriniar, che lascerà dunque i nerazzurri direzione Parigi, sponda Paris Saint Germain.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando al rinnovo del contratto di Stefan De Vrij, che andrà in scadenza nel prossimo 30 giugno; le parti sembrerebbero vicine ad un accordo per un prosieguo dell'avventura nerazzurra del difensore olandese per altre due stagioni con uno stipendio di circa 6 milioni di euro annui.

Sempre in queste settimane Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando con gli agenti di Alessandro Bastoni per cercare di trovare un accordo sul rinnovo [VIDEO] del suo contratto, che andrebbe in scadenza nel giugno 2024.

Le parti sembrerebbero vicine ad un'intesa, che nel caso non dovesse arrivare potrebbe portare la dirigenza dell'Inter a valutare di mettere sul mercato in questa sessione estiva il difensore italiano per evitare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo, come avvenuto in questa stagione con Milan Skriniar.

Sembrerebbe fatta invece per il trasferimento di Francesco Acerbi all'Inter a titolo definitivo; il club nerazzurro avrebbe versato alla Lazio il conguaglio richiesto e dunque il difensore italiano sarebbe divenuto a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.