La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita.

Fra i giocatori che potrebbero lasciare Torino dopo solo una stagione ci sarebbe anche Filip Kostic, arrivato per circa 12 milioni di euro nello scorso calciomercato estivo: in caso di un'offerta vicina ai 20 milioni di euro la Juve potrebbe lasciarlo partire, altrimenti il laterale sinistro rimarrebbe. In difesa in entrata piacerebbe invece Jaka Bijol dell'Udinese.

La Juve potrebbe valutare la cessione anche di Filip Kostic

La Juventus potrebbe fare diverse cessioni importanti nel calciomercato estivo. Nei giorni scorsi sui media si è parlato molto delle eventuali partenze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ma nelle ultime ore è stata ventilata anche la possibilità di una cessione di Filip Kostic nell'eventualità in cui dovesse arrivare un'offerta di circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista laterale sinistro ha giocato 54 match in questa stagione fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando tre gol e fornendo 11 assist.

La Juventus potrebbe rinforzare il settore difensivo con Bijol

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato intanto un giocatore che starebbe valutando la Juventus per rinforzare la difesa è Jaka Bijol, nazionale sloveno acquistato dall'Udinese nel calciomercato estivo del 2022 dal Cska Mosca per circa 4 milioni di euro.

Il 24enne è diventato progressivamente un punto riferimento della difesa della squadra friulana, lo dimostrano i 32 match disputati in campionato con tre gol e due assist, a cui bisogna aggiungere anche una presenza in Coppa Italia. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe approdare nella società torinese

La carriera professionale di Bijol ha inizio nelle giovanili del Rudar Velenje, una squadra di seconda divisione slovena, dove ha esordito nel calcio professionistico all'età di 18 anni.

Fin da subito si è distinto per la sua notevole statura (190 cm) ed è stato impiegato sia come difensore centrale che come mediano grazie alle sue capacità di impostazione di gioco. Dopo un anno, gli osservatori del CSKA Mosca lo hanno notato e lo hanno portato in Russia per una cifra di circa mezzo milione di euro. Con il club di Mosca, Bijol ha collezionato 61 presenze in due stagioni, debuttando anche in Champions League e vincendo la Supercoppa di Russia.

Nell'estate del 2020, Bijol è stato ceduto in prestito all'Hannover in Germania, dove si è nuovamente affermato come titolare. Successivamente, è tornato al CSKA Mosca e ha giocato un'altra stagione prima di essere acquistato dai friulani.