La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo possibile colpo come portiere per la prossima stagione ed il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Juan Musso, portiere attualmente di proprietà dell'Atalanta. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando ad un'offerta di circa 10 milioni di euro per provare a convincere il club bergamasco a cedere l'estremo difensore argentino.

L'idea dell'Inter tra i pali: Juan Musso dall'Atalanta

Il portiere argentino sarebbe un vecchio pallino dei nerazzurri, che già nelle scorse stagioni avrebbero tentato di portare l'estremo difensore a Milano; nella prossima estate la pista potrebbe riscaldarsi, soprattutto in vista di una possibile cessione da parte dell'Inter di Onana.

Il portiere camerunese sarebbe finito nell'orbita del Manchester United, che nelle prossime settimane potrebbe formulare una proposta per convincere i nerazzurri a cedere l'estremo difensore: la dirigenza potrebbe lasciar partire il giocatore per un'offerta superiore ai 50 milioni di euro.

Nel caso in cui i nerazzurri dovessero accettare le proposte per una partenza di Onana, probabilmente la dirigenza si proietterebbe sul portiere dell'Atalanta per cercare un degno sostituto tra i pali.

Per Juan Musso il club bergamasco chiederebbe una cifra superiore ai 10 milioni di euro, ma ci sarebbe ottimismo in casa nerazzurra per un'eventuale chiusura a 10 milioni nella prossima estate.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nella prossima stagione il club nerazzurro probabilmente punterà ancora su Alessandro Bastoni per quanto riguarda il braccetto di sinistra della difesa a tre costruita dall’allenatore Simone Inzaghi: il difensore italiano ha un contratto con l’Inter valido fino al giugno 2024 e gli agenti del giocatore starebbero lavorando con la società per un rinnovo ulteriore.

Nella scorsa primavera è stato rinnovato il contratto di Matteo Darmian, che pertanto dovrebbe rimanere in nerazzurro fino al giugno 2024 con uno stipendio annuale di circa 2,5 milioni di euro con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

L’Inter ha perso a parametro zero Milan Skriniar, che ha lasciato i nerazzurri per scadenza contrattuale e si accaserà al Paris Saint Germain con un contratto milionario; per sostituirlo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero puntato su Cesar Azpilicueta, 33 anni, che arriverà probabilmente a parametro zero dal Chelsea, con il quale sta cercando una risoluzione contrattuale. Il giocatore spagnolo può giocare sia come braccetto di destra nella difesa a tre sia come esterno di centrocampo a tutta fascia.