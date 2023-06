Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato della Juventus e del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero. Sul ds toscano attualmente al Napoli hanno detto la loro opinione anche Salvatore Bagni ai microfoni della trasmissione Si Gonfia la Rete e Pietro Leonardi a Sportitalia.

Pedullà: "Nella prima settimana di luglio ci potrebbero essere novità su Giuntoli e la Juventus"

Continuano le indiscrezioni relative al possibile approdo del ds Cristiano Giuntoli alla Juventus, a tal proposito secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà qualcosa potrebbe succedere a breve: "Le prossime tre settimane saranno importanti per il futuro di Cristiano Giuntoli, la Juventus continua ad aspettarlo.

La situazione non è facile ma entro gli inizi di luglio può succedere qualcosa".

Le parole di Pedullà, dette ai microfoni di Sportitalia, arrivano poche ore dopo che lo stesso giornalista sportivo aveva parlato di Allegri e della sua permanenza alla Juventus: "Allegri non lascerà la Juve se qualcuno non gli dirà “vai”. O se qualche altro non gli dirà “vieni da noi”. I dissapori con Calvo, tanto ventilati e romanzati per qualche like in più, non hanno portato a riflessioni profonde. Quindi, non erano così importanti, piuttosto inutile gossip. Questa cosa potrebbe cambiare soltanto se John Elkann pensasse che non ci sono più i margini".

Juventus, Bagni: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juve, ma andrà senza collaboratori"

Anche l'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus pronta a ingaggiare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ospite nelle scorse ore della trasmissione Si Gonfia la Rete: "Aurelio De Laurentiis, per come la vedo io, libererà Cristiano Giuntoli consentendogli di approdare lì dove vuole.

Giuntoli sarà il nuovo Direttore Sportivo della Juventus, ma andrà da solo. Non si porterà dietro alcun uomo di fiducia".

Leoanardi difende Giuntoli: "Ha fatto un grande lavoro a Napoli, ci vorrebbe rispetto per lui"

Infine anche il direttore sportivo Pietro Leonardi ha parlato a Sportitalia della situazione inerente Giuntoli e il Napoli: "Giuntoli-Napoli?

Dal momento in cui non mi trovavo bene con ambiente e soldi me ne andavo. Bisogna ragionare e arrivare ad una conclusione: tenere una persona controvoglia non ha senso. Giuntoli ha fatto un lavoro eccezionale, ci vuole rispetto che ultimamente sta mancando"