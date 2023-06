La stagione calcistica dell'Inter si è appena conclusa ma la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima. Nelle scorse ore è andato in scena un summit nella sede di Viale della Liberazione tra l’allenatore Simone Inzaghi, il ds Piero Ausilio, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang. L'incontro, durato oltre tre ore, ha avuto come focus centrale il Calciomercato, con due nomi che sarebbero stati particolarmente approfonditi: Kalidou Koulibaly del Chelsea e Milinkovic-Savic della Lazio.

Inter, affondo per Koulibaly

L'obiettivo principale in vista dell'apertura del mercato estivo è sicuramente quello di trovare un difensore che possa prendere il posto di Milan Skriniar. Nella passata stagione infatti Darmian e Acerbi hanno dovuto fare gli straordinari, giocando praticamente ogni tre giorni. Sono tanti i profili analizzati da Marotta, ma negli ultimi giorni il nome che avrebbe preso maggiormente quota è quello di Kalidou Koulibaly del Chelsea. Il difensore, arrivato a Londra la scorsa estate, non sarebbe soddisfatto del primo anno con i Blues e vorrebbe tornare in Italia. L'Inter avrebbe già ricevuto la disponibilità da parte del giocatore ex Napoli e nei prossimi giorni i nerazzurri potrebbero imbastire una complessa trattativa con il Chelsea.

Gli inglese sono da tempo sulle tracce di Onana, e potrebbe essere proprio il portiere camerunese la chiave per far approdare Kalidou a Milano. Il Chelsea potrebbe mettere sul piatto i presiti di Koulibaly e Lukaku più una parte cash (almeno 40 milioni) per convincere l'Inter a cedere il proprio portiere. Importante però sarà la volontà del difensore senegalese che per approdare in nerazzurro dovrà ridursi notevolmente l'ingaggio, attualmente percepisce circa 10 milioni di euro netti.

Contatti avviati per Milinkovic-Savic

Oltre a Koulibaly, un altro nome particolarmente seguito dall'Inter è quello di Milinkovic-Savic della Lazio. Simone Inzaghi conosce molto bene le caratteristiche del centrocampista biancoceleste, il Sergente infatti è esploso proprio sotto la guida del tecnico piacentino tanto da essere premiato come miglior centrocampista della Serie A nella stagione 18/19.

Secondo alcune indiscrezioni nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto telefonico tra Inzaghi e il serbo, con il giocatore che avrebbe espresso gradimento per un eventuale trasferimento in nerazzurro. Marotta e Ausilio avrebbero già avviato i primi contatti anche con Kezman, agente del giocatore, che avrebbe comunicato l'apertura di Lotito a cedere il centrocampista per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

A lasciare il posto a Milinkovic-Savic sarebbe Marcelo Brozovic, il croato potrebbe essere venduto nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta di almeno 25 milioni. Il centrocampista della Lazio attualmente percepisce circa tre milioni di euro netti a stagione, cifra che l'Inter potrebbe quasi raddoppiare pur di superare la concorrenza di Juventus e Milan.