La Juventus è pronta a muoversi sul mercato per trovare giocatori capaci di ricoprire il ruolo di terzini o di centrocampisti esterni 3-5-2 o 3-5-1-1. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal giornalista sportivo Daniele Longo, la società bianconera starebbe così valutando l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, una delle piacevoli sorprese della squadra allenata da Paulo Sousa, che quest'anno si è salvata con largo anticipo.

Mazzocchi potrebbe approdare alla Juve: possibile offerta da 4 milioni più Nicolussi Caviglia

Pasquale Mazzocchi, convocato anche in nazionale da Roberto Mancini, potrebbe essere uno dei rinforzi della Juventus per il Calciomercato estivo. Secondo il giornalista sportivo Daniele Longo l'acquisto del giocatore della Salernitana potrebbe definirsi per una somma di circa 4 milioni di euro, più l’inserimento di una contropartita tecnica. Si parla del centrocampista Nicolussi Caviglia, già in prestito nella società campana in questa stagione e di proprietà proprio dei bianconeri.

Il 23enne ha una valutazione di mercato di circa 7 milioni di euro, Mazzocchi invece di 11-12 milioni di euro. In questa stagione, dopo una prima parte in cui è stato molto importante per la Salernitana, è stato condizionato da un lungo infortunio che non gli ha comunque impedito di totalizzare 27 presenze con 2 gol e 4 assist.

Per quanto riguarda invece Nicolussi Caviglia, dopo una prima parte di stagione in prestito al Sud Tirol, a gennaio si è trasferito in prestito alla Salernitana con la quale ha disputato 12 match nel campionato italiano segnando 1 gol. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia. In Serie B invece ha disputato 17 match segnando 2 gol.

Il mercato della Juventus

Mazzocchi è solo uno dei nomi che piace alla Juventus per rinforzare la fascia difensiva. Si valutano anche Emil Holm dello Spezia e Ivan Fresneda del Valladolid. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva piacciono invece Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza. Ci si attendono rinforzi importanti anche a centrocampo soprattutto se dovesse partire Rabiot.

Si parla del possibile arrivo di Milinkovic-Savic, che ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la sostituzione di Leandro Paredes (non è stato riscattato e ritornerà al Paris Saint Germain) potrebbe essere confermato Nicolò Rovella, in prestito al Monza in questa stagione.