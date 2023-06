La Juventus non molla Sergej Milinkovic-Savic. In attesa di scoprire il futuro di Adrien Rabiot, corteggiato da alcuni top club europei come il Manchester United, la Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e studia gli eventuali sostituti. Il primo sulla lista è sicuramente il forte centrocampista della Lazio che da tempo è nei radar del club bianconero e soprattutto del tecnico Massimiliano Allegri.

Juve, Zakaria e Pellegrini possibili contropartite per Milinkovic-Savic

Nonostante il contratto in scadenza, la Lazio non fa sconti e chiede almeno 30-40 milioni di euro per cedere uno dei calciatori più importanti della rosa.

Per abbassare le pretese economiche del club biancoceleste, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto diverse contropartite gradite a Maurizio Sarri. Il primo potrebbe essere Denis Zakaria, di rientro dal prestito al Chelsea. Il centrocampista svizzero potrebbe essere quella pedina fondamentale per il centrocampo laziale capace di svolgere diversi ruoli in mediano. L'altra contropartita potrebbe rispondere al nome di Luca Pellegrini che ha concluso la stagione proprio sotto la gestione di Sarri che vorrebbe la sua conferma per completare il pacchetto di terzini. Difficile invece l'inserimento di Nicolò Rovella che dovrebbe restare a Torino.

Oltre Milinkovic-Savic, la Juve guarda sempre in Italia per rinforzare il centrocampo e soprattutto in casa Sassuolo.

Infatti, l'altro grande obiettivo è Davide Frattesi seguito anche da Inter, Roma e Milan.

Juve, possibile interesse del Bayern per Chiesa

Oltre al futuro di Dusan Vlahovic sempre nel mirino del Chelsea, la Juventus s'interroga sull'altro grande top player del reparto offensivo, ovvero Federico Chiesa.

L'eventuale richiesta di rinnovo contrattuale con cifre superiori a quelle attuali potrebbe determinare l'addio dell'esterno italiano che è uno degli obiettivi di mercato di diverse squadre europee.

Oltre ad alcune big del calcio inglese come il Manchester United, stando alle ultime notizie di mercato anche il Bayern Monaco di Thomas Tuchel avrebbe messo gli occhi sul giocatore bianconero. Il club tedesco potrebbe rivoluzionare la batteria di esterni e trequartisti e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere uno dei suoi giocatori migliori.

Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno per Chiesa, con la Juventus che valuterebbe gli eventuali sostituti come Willy Gnonto, valutato 18 milioni di euro dal Leeds, e Riccardo Orsolini del Bologna, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro.