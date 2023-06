In casa Inter, dopo il vertice con Simone Inzaghi, si sono gettate le basi per pianificare il mercato in vista della stagione 2023-2024. In quest'ottica, martedì 13 giugno ci sarebbe stata una cena di lavoro tra i dirigenti nerazzurri (Beppe Marotta e Dario Baccin) e quelli del Sassuolo (Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi) per confrontarsi su Davide Frattesi.

L'Inter avrebbe inserito Frattesi in cima alla lista degli obiettivi per il centrocampo in caso di cessione di Marcelo Brozovic (il croato piace al Newcastle ma avrebbe diversi estimatori soprattutto in Arabia Saudita).

Sul giocatore del Sassuolo ci sono diverse squadre di Serie A, in particolare la Juventus, seguita da Milan, Roma e Napoli. Marotta e Baccin, quindi, avrebbero avviato i contatti con la società emiliana per provare ad anticipare le mosse della concorrenza.

Carnevali durante la cena avrebbe confermato ciò che avrebbe detto anche agli altri club, ovvero che il costo del cartellino di Frattesi sarebbe intorno ai 35-40 milioni di euro.

Inter: Mulattieri potrebbe entrare nell'operazione Frattesi

L'Inter non può (per esigenze di bilancio) versare 35-40 milioni cash nelle casse del Sassuolo per portarsi a casa Frattesi. E così, durante il colloquio del 13 giugno, pare che Marotta abbia proposto come parziale contropartita tecnica il cartellino di Samuele Mulattieri.

L'attaccante ligure in questa stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Frosinone verso la promozione in Serie A con 12 reti in 29 partite di campionato.

Nell'eventuale trattativa per Frattesi l'Inter potrebbe proporre anche qualche altro giovane. In questo modo, se dovesse arrivare un'apertura dal Sassuolo, si andrebbe a ridurre la cifra da riconoscere ai neroverdi per cedere il centrocampista romano.

Tuttavia, la compagine milanese avrebbe escluso il nome di Giovanni Fabbian. Dopo l'ottima annata in prestito alla Reggina, l'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di confermare il giovane centrocampista veneto, a meno che non dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, com'è accaduto la scorsa estate con Cesare Casadei, acquistato dal Chelsea per circa 20 milioni di euro.

Bisogna ricordare che la Roma vanta ancora una percentuale del 30% su un'eventuale rivendita di Frattesi da parte del Sassuolo. Questo dettaglio potrebbe risultare decisivo soprattutto se la squadra del tecnico Mourinho dovesse decidere di affondare il colpo per (ri)portare a casa il centrocampista classe '99, cresciuto nella Primavera giallorossa dopo una prima parentesi nelle giovanili della Lazio.

Il sogno Milinkovic-Savic e l'obiettivo Loftus-Cheek

Inoltre l'Inter starebbe monitorando anche altri centrocampisti. Il sogno nerazzurro risponde al nome di Milinkovic-Savic. Simone Inzaghi gradirebbe molto riavere con sé il serbo dopo averlo allenato ai tempi della Lazio. Si tratta però di un'operazione economicamente complicata per il club meneghino, anche se comunque Marotta avrebbe intenzione di provare a confrontarsi con il patron biancoceleste Lotito, tenendo conto che il contratto del numero 21 biancoceleste scadrà nel giugno del 2024.

Potrebbe essere invece più fattibile un'eventuale operazione per Loftus-Cheek, segnalato in uscita dal Chelsea. Il centrocampista inglese piace anche al Milan, ma l'Inter potrebbe superare la concorrenza dei rossoneri nei prossimi confronti che dovrebbe avere con i londinesi per parlare soprattutto di Onana (obiettivo di mercato dei Blues) e dell'eventuale nuovo prestito di Lukaku che non vorrebbe tornare a Stamford Bridge nella prossima stagione.