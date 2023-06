La scorsa settimana, la Juventus ha chiuso definitivamente i conti con la giustizia sportiva arrivando a un patteggiamento con la Figc per la questione legata alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e le partnership sospette. Dunque, la società avrebbe voluto mettere la parola fine alle vicende extracalcistiche che hanno tormentato il club per diversi mesi. Precedentemente, la Juve, per il caso plusvalenze, era stata sanzionata con 10 punti di penalizzazione in classifica.

In questi mesi si è parlato anche delle pendenze dei bianconeri con l'Uefa legate anche alla questione Superlega.

Adesso, però, sembra arrivata la svolta anche in merito alle questa faccenda. Infatti, il sito sportivo spagnolo Relevo ha rivelato che la Juventus avrebbe mandato una lettera a Real Madrid e Barcellona proprio per iniziare le pratiche per uscire dal progetto della Superlega: l'iter potrebbe durare alcune settimane.

La decisione della Juve

In questi mesi, si è parlato molto della posizione tenuta dalla Juventus in merito alla Superlega. La società, anche con il cambio di dirigenza, non aveva abbandonato il progetto e questo avrebbe rappresentato un ulteriore problema nei rapporti con l'Uefa. I bianconeri, per le questioni extracalcistiche, sono finiti nel mirino del massimo organismo calcistico europeo, che ha avviato un'indagine lo scorso dicembre.

Proprio il fattore Superlega avrebbe rappresentato un ostacolo in più per la Juventus nel giudizio dell'Uefa.

Per questo motivo, dalla Spagna è stata rilanciata l'indiscrezione secondo la quale Maurizio Scanavino avrebbe spiegato a Real Madrid e Barcellona che il club bianconero potrebbe ricevere una pesante sanzione dall'Uefa.

La Juventus, rimanendo all'interno della Superlega e, con le vicende extracalcistiche in cui è stata coinvolta in questi mesi, rischierebbe di essere esclusa dalle competizioni europee per diversi anni. Per questo motivo, la società avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Adesso occorrerà capire se queste indiscrezioni giornalistiche verranno confermate dai fatti.

La Juve pensa al futuro

La Juventus, in queste settimane, ha cercato di chiudere le vicende extracalcistiche per lasciarsi alle spalle i mesi difficili che hanno inevitabilmente colpito anche la squadra. Per questo la società avrebbe deciso di chiude definitivamente i conti con il passato abbandonando il progetto Superlega e concentrarsi definitivamente sul futuro.