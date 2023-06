Secondo le ultime notizie, sembra che Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus nel Calciomercato in quanto non rientrerebbe più nel progetto sportivo del tecnico Massimiliano Allegri nella società bianconera. Di conseguenza, la dirigenza della Juve si è attivata velocemente per discutere sulle prospettive future del giocatore, anche all'estero, considerando anche la Saudi Pro League, che attira ormai vecchie glorie. Ci sarebbe anche il Galatasaray interessato al giocatore. La Juventus starebbe lavorando già al sostituto.

La Juventus valuterebbe come rinforzo per la fascia sinistra il francese Mendy

Sebbene siano diversi nomi avvicinati nelle settimane precedenti alla Juventus, tra cui principalmente quello di Fabiano Parisi in uscita dall'Empoli, recentemente è ritornato di attualità un profilo che era stato a lungo dimenticato ma che non è mai stato scartato del tutto dalla società bianconera. Si tratta di Ferland Mendy, terzino francese attualmente al Real Madrid, ma che non sarebbe considerato utile al progetto sportivo di Carlo Ancelotti a causa di problemi fisici che lo hanno costretto a un lungo periodo di riposo. Inoltre, il ritorno di Fran Garcia nella società spagnola ha ulteriormente diminuito le possibilità di Mendy, lasciando Eduardo Camavinga libero di giocare nel suo ruolo naturale a centrocampo.

In questo scenario, la Juventus potrebbe approfittarne per assicurarsi Mendy per circa 25 milioni di euro, se non meno, anche se sul giocatore ci sarebbero diverse società, quelle inglesi e il Paris Saint Germain. Il francese dopo essere cresciuto nel Lione si è trasferito al Real Madrid prendendo gradualmente il posto di uno dei giocatori più importanti della storia recente del Real Madrid, Marcelo.

La scorsa stagione ha disputato 18 match nel campionato spagnolo, 2 in Coppa di Spagna e 2 in Supercoppa spagnola, 1 in Supercoppa europea e 5 match in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus preferirebbe l'acquisto di Fabiano Parisi, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il giocatore sarebbe valutato circa 15 milioni di euro dalla società bianconera che sarebbe pronta ad offrire circa 9 milioni di euro più il cartellino di Ranocchia.

Non è da scartare la possibilità vengano inseriti i prestiti di due giocatori come Soulé e Miretti, che potrebbero lasciare la società bianconera per raccogliere più minutaggio. Rimanendo in tema acquisti si lavora all'arrivo di un centrocampista importante, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il preferito sarebbe Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che potrebbe approdare nella società bianconera per circa 30 milioni di euro.