Nelle scorse ore il tecnico Zdenek Zeman ha parlato a Calciomercato.it della Juventus e del patteggiamento ottenuto dai bianconeri per il caso stipendi. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche l'avvocato Mattia Grassani a Radio CRC e Giovanni Giammarva ai microfoni di TMW Radio.

Zeman torna a criticare la Juventus: "Patteggiamento? Alla fine le cose si sono risolte all'italiana"

Il tecnico boemo Zdenek Zeman è tornato a parlare a Calciomercato.com e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus ed il recente patteggiamento che la società bianconera ha ottenuto per le indagini sul caso stipendi.

Zeman, sull'argomento, ha dunque lanciato una frecciatina al club piemontese: "Alla fine le cose sono state risolte all’italiana, come spesso accade in questo paese. Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti. Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette, mi pare evidente che qualche cosa che non va debba esserci".

Juventus, Grassani: "Ci aspettavamo che questo secondo filone portasse a nuove penalizzazioni in punti"

Del patteggiamento ottenuto dalla Juventus per il caso stipendi ha parlato anche l'avvocato Mattia Grassani. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Radio CRC ha dunque detto in merito: "Ci aspettavamo che questo secondo filone potesse portare a nuovi punti di penalizzazione.

Per rapporti opachi con gli agenti e partnership con club di favore i 700 mila euro rappresentano un mistero non facilmente spiegabile. Certamente si è venuto a creare un precedente in cui 4 sanzioni relative a 90 milioni di euro vengano risolte con 700 mila euro". Grassani ha poi continuato su questo discorso, lanciando un avvertimento: "Questa situazione deve rappresentare un caso isolato, altrimenti tutti i presidenti che pagano gli stipendi potrebbero seguire questa scia".

Grassani ha poi concluso il suo intervento sottolineando come il processo penale sia ancora in atto, laddove invece la vicenda sportiva è ormai chiusa.

Giammarva: "Il problema degli stipendi è più rivelante delle plusvalenze dunque direi che alla Juve è andata bene"

Infine, anche Giovanni Giammarva ha parlato ai microfoni di TMW Radio del patteggiamento della Juventus dicendo quanto segue: "Il patteggiamento della Juventus?

Come noto era già stata penalizzata nel campionato italiano per le plusvalenze. Il problema degli stipendi è sicuramente più importante delle plusvalenze. Non mi aspettavo questo tipo di soluzione: se sono stati tolti dieci punti per le plusvalenze e viene invece accolto il pagamento di una sanzione pecuniaria chiudendo così la procedure, direi che alla Juventus è andata bene".