Nelle scorse ore, l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato a TuttoJuve.com di quello che potrebbe essere il futuro allenatore del club bianconero, lanciando la candidatura di Antonio Conte. Dell'attuale manager della "Vecchia Signora", Massimiliano Allegri, ha invece detto la propria opinione ai microfoni di Juvenews.eu l'avvocato e supporter della Juve Maurizio Paniz.

Di Livio: 'Sulla panchina della Juventus mi piacerebbe rivedere Antonio Conte'

L'ex calciatore della Juventus, Angelo Di Livio, è tornato a parlare della formazione bianconera e di quello che potrebbe essere il futuro allenatore della "Vecchia Signora".

Di Livio, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TuttoJuve.com, ha dunque rivelato come gradirebbe rivedere sulla panchina della Juve Antonio Conte: "Il nome che mi piacerebbe rivedere alla Juve, a parte l'amicizia, è Antonio Conte. Mi piaceva davvero tanto, per il gioco espresso e per la carica che trasmetteva al gruppo, poi ci sono state delle incomprensioni ed è andato via. Conte ha l'anima juventina dentro, non ho dubbi su questo". Di Livio ha poi parlato dell'attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dicendo quanto segue: "L'argomento Allegri è serio, da prendere con le molle e ragionare. Ha ancora due anni di contratto e uno stipendio molto oneroso, per cui affiderei tutto questo al nuovo direttore sportivo.

Però, bisogna cancellare tutto e ripartire da zero". Di Livio ha poi concluso il suo intervento parlando di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli accostato recentemente alla Juventus, sottolineando come il ds toscano sia un profilo di altissimo livello, capace di portare giocatori sconosciuti alla massa come Kvaratskhelia con i quali ha poi vinto lo scudetto.

Paniz: "Io punterei ancora su Allegri, ha dovuto fare molto di più rispetto a quello che farebbe un semplice allenatore"

Di Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla guida della Juventus ha parlato anche l'avvocato Maurizio Paniz. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore a Juvenews.eu, ha dunque detto del manager livornese: "Io punterei, dritto per dritto, sui nostri giovani e lo farei con Allegri in panchina.

Se non ci avessero tolto i punti, saremmo a quota 69. Anzi: 71. Perché aggiungiamoci anche quelli misteriosamente spariti all’andata con la Salernitana. Allegri ha dovuto fare molto di più rispetto al semplice allenatore. Altri avrebbero fatto meglio? Ha ragione nel rimarcarlo". Paniz ha poi continuato sul discorso di Allegri, sottolineando come il tecnico bianconero abbia fatto il massimo considerando soprattutto che i giocatori più forti della rosa come Pogba e Di Maria non sono mai stati a disposizione del manager toscano.