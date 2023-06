La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Fra le esigenze principali ci sarebbe l'acquisto di alcuni giocatori per le fasce difensive. Se per quella sinistra piacerebbero in particolare Fabio Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza, per quanto riguarda la corsia destra la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Pasquale Mazzocchi, protagonista di una stagione importante nella Salernitana. Il giocatore sarebbe valutato circa 12 milioni di euro dalla Salernitana e la Juve starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico in soldi.

Mazzocchi piacerebbe alla Juve

Secondo le indiscrezioni rilanciate dal sito Calciomercato.it la Juventus starebbe valutando l'acquisto per la fascia destra difensiva di Pasquale Mazzocchi. Il 28enne della Salernitana ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire come contropartita tecnica il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, già in prestito alla Salernitana nella seconda parte di questa ultima stagione. La Juventus lo valuta circa 8 milioni di euro, per questo potrebbe aggiungere circa 4 milioni cash per arrivare a Mazzocchi.

La società bianconera starebbe valutando anche altri giocatori per la fascia destra, fra cui lo svedese Emil Holm, 23enne terzino dello Spezia appena retrocesso in Serie B.

Se fino a qualche settimana fa la sua valutazione di mercato era vicina ai 20 milioni di euro, quella attuale sarebbe scesa a circa 10-15 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juve valuta anche l'acquisto di un centrale difesa nell'eventualità in cui Alex Sandro dovesse partire: il brasiliano piace al Galatasaray che segue anche Denis Zakaria e Arthur Melo.

Il club bianconero intanto sta valutando anche la situazione di Dejan Kulusevski, che al momento non è stato riscattato dal Tottenham. Gli 'Spurs' sembrano non voler versare oltre 20 milioni di euro, oltre ai 10 milioni già pagati, per acquisire definitivamente il calciatore svedese: resta da capire se la Juventus accetterà questa offerta o meno.

Intanto Dusan Vlahovic piacerebbe molto al Chelsea, che vorrebbe agire rapidamente e avrebbe provato a inserire contropartite nella trattativa, fra cui Loftus-Cheek e Lukaku: i bianconeri avrebbero rifiutato lo scambio, ma il discorso potrebbe essere ripreso in futuro.